- Un barbat care corespunde semnalmentelor pedofilului care a violat o fetița in varsta de 10 ani in Galați a fost arestat in municipiu. El va fi condus la audieri la IPJ pentru a se stabili daca el este cel vinovat de fapta sau daca polițiștii trebuie sa faca alte cautari.

- Politistii au participat la o razie de amploare in municipiul Hunedoara, in urma careia au retinut un recidivist, fost condamnat la 21 de ani de inchisoare, dar eliberat recent, care este acuzat ca talharit o femeie.

- Poliția din Galați face ancheta dupa ce pe Facebook a aparut o filmare care prezinta un jaf realizat cu violența. Victima este o persoana in varsta, iar agresorul ar fi un barbat eliberat recent din inchisoare, in baza legii recursului compensatoriu, scrie Mediafax.Surse din cadrul IPJ Galați…

- Pawel Adamowicz, primarul orasului polonez Gdansk, este in stare critica dupa ce a fost injunghiat in timp ce se afla pe scena la un eveniment caritabil, au anuntat oficiali polonezi, potrivit postului BBC News.

- Un tanar de 25 de ani a murit, duminica, la Spitalul din Mediaș, județul Sibiu, acesta fiind injunghiat in timpul nopții, in urma unui conflict izbucnit intre mai mulți localnici, intr-un club, apoi continuat in strada. Agresorul fusese eliberat recent in baza recursului compesatoriu, potrivit Mediafax.…

- Politistii din Cluj-Napoca au retinut, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 57 de ani, acuzat de violenta in familie, in forma continuata. Clujeanul, proaspat eliberat conditionat din inchisoare, unde a stat 13 ani dupa ce si-a omorat mama in bataie, a fost prins ca si-a batut sora timp de doua…