- Politistii brasoveni au identificat cea de-a doua persoana implicata in incidentul care a avut loc duminica, dupa mitingul de sustinere a PSD, din Piata Sfatului, fiind vorba de un septuagenar din municipiul Brasov. Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov,…

- Jandarmeria a precizat duminica, intr-un comunicat de presa remis Agerpres, referitor la incidentul care a avut loc in Piata Sfatului din Brasov, ca unul dintre cei doi barbati implicati in altercatie a fost condus la autospeciala 'pentru a fi izolat de ceilalti participanti la manifestare si pentru…

- Patru barbati au fost prinsi in flagrant de politisti de ordine si siguranta publica din cadrul Politiei municipiului Baia Mare, in timp ce sustrageau profile metalice. Cei patru au fost depistati vineri dimineata, in jurul orei 09.30, exact in momentul in care incercau sa sustraga profile metalice…

- Doi barbati din judetul Vrancea sunt cercetati pentru camata, santaj si proxenetism, dupa ce au fost depistati in flagrant, marti, in municipiul Focsani, in timp ce primeau bani dati cu camata de la o persoana pe care acestia o imprumutasera anterior, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Doua uniforme de politisti au fost gasite abandonate in spatele unor blocuri din centrul municipiului Arad, iar locatari din zona afirma ca acestea au fost purtate cateva zile de oameni ai strazii, cazul fiind cercetat de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), scrie Agerpres. Locatari au unor…

- Polițiștii au identificat si prins un tanar banuit de furt calificat si lovire sau alte violente in cateva minute de la sesizarea faptelor Politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au intervenit cu promptitudine la un caz de furt si lovire semnalat aseara, reusind sa identifice persoana…

- Cinci barbati sunt cercetati pentru contrabanda cu produse accizabile deoarece ar fi colectat si distribuit peste 128.000 de tigari fara timbru, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mehedinti.potrivit agerpres.ro.Citește și: Mare atenție, șoferi! Care sunt…