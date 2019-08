Agresorul de la Intercontinental: Legislatie deficitara, femei agresate si martori care tac de frica

Stiri pe aceeasi tema

- Un ofițer de poliție a fost înjunghiat de mai multe ori, inclusiv în zona capului, în timp ce încerca sa opreasca un vehicul în Londra, dar autoritațile au transmis ca ranile nu îi pun viața în pericol, informeaza BBC News, citat de Mediafax.Ofițerul, în…

- Actorul si cantaretul Tudor Chirila (45 de ani), solistul trupei Vama, a vorbit in timpul concertului pe care l-a sustinut pe 4 august in Constanta despre crimele din Caracal, in urma caruia oamenii au aflat ca politia e mai prietena cu interlopii decat cu cetatenii.

- Se inmulțesc agresiunile petrecute in mașinile „de ocazie”. In plin scandal legat de crimele lui Gheorghe Dinca, in nordul țarii, in județul Satu Mare, un barbat care s-a urcat la ocazie a trecut printr-o spaima teribila. Barbatul in varsta de 30 de ani s-a urcat in noaptea de vineri spre sambata intr-o…

- In plin scandal privind cazul fetelor rapite la Caracal, un barbat de 67 de ani din Sibiu a incercat sa rapeasca o fata de 7 ani de pe o strada din oras. Acesta a fost oprit de oameni, care au anuntat imediat Politia.

- Zece persoane sau fost ranite joi de mai mulți indivizi care au deschis focul in fața unui club de noapte din orașul american Allentown. Mai multi oameni, foarte probabil trei, au deschis focul de arma joi, in jurul orei locale locala 02:00 (06:00 GMT) in fata clubului de noapte, a precizat Tony Alsleben,…

- Un barbat a ranit un altul cu un pistol cu bile de cauciuc, sambata seara, pe o strada din Bucuresti, agresorul fiind imobilizat de un trecator. Politistii au fost chemati prin apel 112, iar in prezent fac cercetari.

- 'Politia investigheaza cele intamplate. Nu se cunoaste deocamdata daca exista raniti', se mentioneaza in comunicat, care precizeaza ca a fost trimisa o echipa de deminare la locul exploziei. Postul public de radio a relatat ca o explozie puternica a distrus geamurile si balcoanele unui imobil rezidential…

- Scene de coșmar in orașul elvețian Zurich. Doua tinere au murit dupa ce au fost impușcate de barbatul care le-a luat ostatice intr-un apartament. Agresorul, un barbat de 60 de ani, s-a sinucis in momentul in care polițiștii au incercat sa descinda in locuința. Barbatul le-a luat ostatice vineri dimineața…