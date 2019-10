Agresorul de la cinematograful din Timișoara, arestat Agrsorul cu cuțitul de la un cinematograf din Timișoara a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile, a informat in aceasta seara Inspectoratul Județean de Poliție Timiș. Va reamintim ca aseara, doi tineri au fost injunghiați in timpul unui film la o sala de cinema din Timișoara. Totul a pornit de la un zgomot pe care doi tineri il faceau in timpul unui film. Incidentul a avut loc la cinematograful unui mall deschis recent la Timișoara, susține Romania TV. Doi dintre spectatori le-au atras atenția celor doi tineri galagioși, dar unul dintre ei s-a enervat și a scos… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

