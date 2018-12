Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri de etnie roma din localitatea timiseana Checea au fost retinuti dupa ce au atacat un politist aflat in misiune. Procurorii au incadrat fapta unuia dintre agresori la tentativa de omor.

- Doi suspecți au fost reținuți in cazul polițistului care a fost lovit ieri, in zona capului, in Checea, pana a ajuns in stare de inconștiența. Omul legii, in varsta de 44 de ani, a fost transportat de urgența la spital. Procurorii au stabilit ca polițistul a fost lovit cu o lopata in cap, alegandu-se…

- "Din investigatiile efectuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad a reiesit ca unul dintre cei trei barbati, in varsta de 34 de ani, din Arad, ar fi luat decizia de a sustrage cuprul aflat in posesia unei societati comerciale, prin crearea unei aparente…

- 12 persoane, angajate ale unui centru de plasament unde sunt gazduiti copii cu handicap au fost retinute, marti, 30 octombrie, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti. Angajatii sunt acuzati ca loveau copiii si le furau din mancare.

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus la data de 12.10.2018, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului M.A.I. cercetat pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita prev. de art. 289 alin. 1 C.p. raportat la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 și…

- Ancheta finalizata cu trimiterea in judecata prin rechizitoriu a procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș. Magistrații au trimis in judecata un agent principal de poliție acuzat ca ar fi luat mita de la un șofer prins ca circula cu viteza prea mare. Omul legii a fost prins de procurori…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au anuntat luni motivele pentru care au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Tiberius Susa, barbatul din Sarazani care a lovit cu bestialitate un consatean. Magistratii au anuntat ca inculpatul este cercetat sub aspectul savarsirii…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta la data de 12 septembrie, Biroul de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat 7 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Constanta, la persoane banuite de comiterea…