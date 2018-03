Stiri pe aceeasi tema

- ,,Soarele sa nu apuna peste mania voastra!’’ Efeseni, 4:26 Sambata 17 martie, s-a desfașurat la Cugir un nou modul al proiectului național ,,Scoala familiei’’, modul susținut de doamna prof. dr. Alina Mirica și realizat in colaborare cu psiholog Oana Moșoiu și formatoarea Iulia Țoțu din București.…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Un baiat de 7 ani a fost victima comportamentului "abuziv si discriminator" al propriei invatatoare in clasa pregatitoare din Scoala generala nr. 92 din Bucuresti. "In ciuda existentei unui certificat de orientare scolara catre invatamantul de masa si a eforturilor depuse de parinti pentru…

- Hotelurile Traian si Astoria din Iasi sunt scoase la licitatie. Redam anuntul oficial: Subscrisele, BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. si CASA DE INSOLVENTA RAVA S.P.R.L. - FILIALA BUCURESTI, desemnate, in consortiu, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei TURISM MOLDOVA S.A., prin Incheierea…

- Romania este in a doua zi de cod portocaliu de ninsori abundente, viscol și ger. M ai multe drumuri naționale sunt inchise , precum și autostrazile A2 și A4, in timp ce in mai multe județe, cursurile au fost suspendate și astazi , din cauza vremii. UPDATE – ora 10.57: Administrația Naționala de Meteorologie…

- Decizia primarului Gabriela Firea de a inchide scolile din Bucuresti luni si marti din cauza vremii este o masura pompieristica, declara la RFI consilierul general USR Roxana Wring. Consilierul general critica masura inchiderii scolilor din Bucuresti: „Mie mi se pare inoportuna si parintii cu care am…

- UPDATE: 12:25 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca circulatia feroviara a fost reluata, pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava – Bucuresti, in judetul Iasi, unde anterior a fost oprita din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti. UPDATE ora…

- Tanara in varsta de 17 ani care a suferit luni dupa-amiaza arsuri pe 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu a decedat la Sectia UPU a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, a declarat pentru AGERPRES prefectul Brasovului, Marian Rasaliu. Potrivit sursei citate, copilul…

- Șoferul drogat care a facut praf mai multe mașini în Capitala a fost arestat pentru 30 de zile. Este acuzat de tentativa de omor. El a recunoscut ca, înainte de accident, luase droguri, dar susține ca nu a vrut sa omoare pe nimeni.

- Iuliana Valeria Popa s-a stins din viata intr-un spital din Bucuresti, dupa ce a cazut din picioare, fara sa manifeste vreun semn de boala. A fost dusa cu ambulanta la un spital, in coma, pe 11 ianuarie, dar medicii n-au mai putut face nimic, ea decedand pe 24 ianuarie. iuliana Valeria Popa era studenta…

- Profesoara Mihaela Burnel avea atunci 25 de ani, preda geografia la Scoala din localitatea buzoiana Padina, anul scolar 2014-2015 fiind cel de-al doilea an in care se afla la catedra. In timpul unei ore, i-a aplicat o corectie fizica, in fata celorlati copii, unui elev care se plimba prin clasa.…

- Scandal in fata sediului PSD intre protestatari, dupa ce mai multi membri ai Federatiei Nationale a Revolutionarilor au mers in fata partidului cerand jandarmilor sa ii mute pe cei 10 protestatari aflati acolo, motivand ca acestia nu au autorizatie.

- Medicul Mihai Lucan a venit vineri la Secția 17 de Poliție din București la controlul judiciar. Masura a fost decisa de instanța in cadrul dosarului in care este cercetat pentru delapidare. De ancheta DIICOT, medicul Mihai Lucan stia inca din 2016.

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din București, dr. Adrian Streinu-Cercel a anunțat ca Secția de Terapie Intensiva nu este inchisa! Informație confirmata și de șeful secției ATI, conf.dr. Luminița-Monica Luminos.

- Mihai Lucan, despre acuzatiile de tentativa de omor: "Sa ma anuntati atunci cand o sa il omor si pe Papa. E jocul mai mare decat pot eu sa joc" Medicul Mihai Lucan s-a prezentat la Politie luni dimineata pentru controlul judiciar, Profesorul Mihai Lucan a ajuns luni dimineata la Sectia 17 Politie…