- Piata muncii s-a redefinit in ultimii ani si a schimbat modul in care angajatorii se raporteaza la salariati. Clasicul program de lucru intre 9 dimineata si 5 dupa-amiaza risca sa devina istorie, de vreme ce tot mai multe companii se declara de acord cu programul flexibil. In unele cazuri, acest lucru…

- Veti putea merge incepand cu ora 10.00 la Picnic festival, veti putea lua parte la o lunga lectie de istorie in directa legatura cu Aradul si Marea Unire, iar seara daca nu aveti altceva de facut si va place opereta, aveti sansa de a vedea „My Fair Lady”, un spectacol al Operei Nationale Romane Timisoara…

- Zielele Brilei sunt organizate de Consiliul Judeean Brila i de Primria Brila în perioada 815 august.Programul este urmtorulDuminic 12 augustBrila Mall11.30 &ndash Spectacol folcloric susinut de Ansamblul &rdquoMoineteanca&rdquo Moineti &ndash BacuParc Monument10.30 &ndash Ateliere de creaie &nd...

- 10 august – Festivalul International de Folclor Carpati Ora 18.00 – Recital folcloric al ansamblurilor participante in Piata Primariei si parada pe traseul Piata Primariei – Piata V. Milea Ora 19.00 – Spectacol folcloric ...

- Duminica, 29 iulie pe platoul din Piața 25 Octombrie, incepand cu ora 13.00 va avea loc unul dintre cele mai importante simboluri națioanle. Programul manifestarilor dedicate „Zilei Imnului National” cuprinde: -primirea prefectului; -intonarea imnului de stat; -binecuvantare și rugaciune pentru poporul…

- PROGRAM ZILELE ORASULUI BECLEAN, editia a XVI – a, 783 de ani de la prima atestare istorica 6 – 7 – 8 iulie 2018 Programul zilei de vineri, 6 iulie: 12.00 - Deschiderea oficiala Amplasament: Primaria orasului Beclean …

- Primaria Cluj-Napoca anunța ca va redeschide piata volanta din cartierul Grigorescu începând cu aceasta saptamâna.Piața volanta din cartierul Grigorescu (din parcarea complexului Sun) va fi deschisa pentru clujeni în fiecare zi de marți, începând…

- Iubitorii de trandafiripot admira sambata, 30 iunie 2018, zeci de soiuri de trandafiri si aranjamente florale expuse, la Ciumbrud, in judetul Alba, cu ocazia ”Zilei Rozelor”. Ca in fiecare an, se celebreaza acest rege al florilor, trandafirul, dar si pe cei care il produc de atatea generatii cu multa…