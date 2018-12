AGORA LITERARA, IMPLINIREA UNUI VIS AL LIGII SCRIITORILOR ROMANI. In preajma marelui eveniment al anului, un grup de scriitori din tara si-au exprimat gandurile de armonie si rememorare a evenimentelor din anul istoric 1918, cu texte si poeme inspirate din istoria noastra trecuta si recenta, gazduite de revista "AGORA LITERARA", revista ce apare trimestrial sub patronajul lui Al. Fl. Tene - d ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

