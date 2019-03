AGONIA LEULUI! Ce explicație primim de la americani Deși nivelul salariilor in Romania este unul dintre cele mai scazute din UE, creșterile salariale ar trebui sa urmeze riguros dinamica productivitații muncii, ceea ce necesita o abordare treptata. In caz contrar, o abordare accelerata in acest domeniu poate genera inflație și deficite externe care se corecteaza, de regula, prin devalorizarea monedei naționale. Aceste fenomene erodeaza de fapt puterea de cumparare și nivelul de trai al romanilor pe fondul unui management relaxat al politicilor economice. Pentru a fi viabila, o creștere a salariilor ar trebui sa indeplineasca o serie de condiții:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

