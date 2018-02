Stiri pe aceeasi tema

- Numarul trei din Departamentul de Stat al SUA, Tom Shannon, si-a anuntat decizia de a demisiona, invocand motive personale, transmite Reuters. Tom Shannon (60 de ani), subsecretar de stat pentru probleme politice, este cel mai proeminent diplomat de cariera din SUA, avand peste 34 de ani de serviciu…

- Zvonurile aparute in cursul zilei in presa din Anglia au devenit realitate in aceasta seara: Nottingham Forrest, locul 15 in Championship, l-a imprumutat pe Costel Pantilimon de la Watford. Romanul a revenit marți la Watford dupa imprumutul la Deportivo La Coruna, dar oficialii echipei au luat decizia…

- O adolescenta in varsta de 18 ani, din Slatina, judetul Olt, a fost prinsa de politistii rutieri pe Transalpina, cel mai inalt drum din tara, in timp ce se afla la volanul unui autoturism fara sa detina permis de conducere.

- Trump International Hotel & Tower Chicago are de acum un director roman. Este vorba despre Gabriel Constantin, expert in managementul hotelier, care este stabilit in Statele Unite inca din 2002. Inainte de a se ocupa de afacerea președintelui american din Chicago, Constantin a servit ca…

- La Universitatea de Vest din Timișoara a avut loc proiecția filmului Everest 2017. Cu aceasta ocazie, alpinistul timișorean Horia Colibașanu a prezentat in premiera naționala cea mai recenta expediție a sa in Himalaya.

- Gelos din cale afara, un roman l-a batut pe amantul soției in Italia. Barbatul suspecta ca nevasta il inșeala cu italian, așa ca a pus la cale un plan ca sa se razbune. Dupa ce a stat ore bune ascuns in boscheți, omul și-a snopit in bataie rivalul. Incidentul violent a avut loc in orașul italian Tresivo,…

- Pasionații de sporturi montane și de alpinism, precum și publicul larg, sunt invitați maine, sa participe la o proiecție de film inedita. Astfel, de la ora 19.30, in sala Aula Magna a UVT, are loc proiecția filmului “Everest 2017”, in care este prezentata ultima expediție in premiera naționala a alpinistului…

- Pasionații de sporturi montane și de alpinism, dar și publicul larg, sunt invitați maine, 23 ianuarie, de la ora 19:30, in Aula Magna a Universitații de Vest Timișoara la proiecția filmului Everest 2017. Filmul prezinta ultima expediție in premiera naționala a alpinistului Horia Colibașanu, cea pentru…

- Nici n-a semnat bine cu Sparta și a fost deja ironizat de cehi: ”Stanciu, cea mai mare țeapa!”. Nicolae Stanciu (24 de ani) a aparafat ieri contractul de joc cu Sparta Praga , unde va juca pana in 2021. Nicolae Stanciu a devenit cel mai scump transfer realizat vreodata de o echipa din Cehia, care a…

- Romanul erou din timpul atentatului din Londra vrea sa dea statul britanic in judecata, susținand ca nu i-a oferit protecție si ca gestul sau de atunci i-a adus numai necazuri. Florin susține, conform stirilekanald.ro, ca eroismul de care a dat dovada l-a lasat pe drumuri și vrea acum sa dea in judecata…

- Presedinte PNL Bucuresti, Cristian Busoi, sustine, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, ca noul spital municipal trebuie sa aiba o locatie centrala, usor accesibila, unde ambulantele sa ajunga in timp util. "Ideea de dezvoltare urbana a doamnei primar Firea: spital langa aeroport…

- Nevoit sa se intoarca la Akhmat Grozny dupa ce situatia de la Karabukspor a devenit critica, Gabriel Torje (28 de ani) primeste o veste buna. Acesta va juca in continuare tot in Turcia.

- Un român de 31 de ani a fost atacat cu drujba și toporul, în orașul german Ingolstadt, în timp ce livra pizza. Imediat ce a coborât din mașina, românul de 31 de ani - Radu B. - a observat ca în fața blocului unde urma sa faca livrarea erau cinci tineri pe…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, joi, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si judetul Ilfov, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie.

- Bucureștenii caștiga lunar, in medie, peste 3.000 de lei, cu circa 30% mai mult decat mai mult decat nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie - 2.360 de lei net in luna mai a anului care tocmai a trecut, conform datelor centralizate pe baza informațiilor de la Institul…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- Nanga Parbat (8.126 m) din Himalaya, rutele West Rib de pe McKinley (6.194 m) din Alaska si Salathe Wall din El Capitan, varful Khan Tengri (6.995 m) din Tien Shan sunt doar cateva dintre ascensiunile care au avut un impact puternic asupra dezvoltarii sale ca alpinist. Ultima dintre ele a avut loc in…

- Un articol vechi (din 2004), pe care l-am regasit cu o crescinda melancolie... Il scot, deci, de la naftalina, fac mici readaptari si il dedic, la sfirsit de an, cititorilor obositi (ca si mine): cu cele mai bune urari, fara mari iluzii, dar si cu speranta ca, pina la urma, „n o fi dupa voia hainilor…

- Un fotbalist roman a reușit un hattrick in Italia. Claudiu Micovschi, capitanul Genoa Primavera, a fost omul meciului cu Verona U19. Internaționalul roman Claudiu Micovschi, 18 ani, a facut un meci senzațional sambata cu cei de la Verona, scor 4-4. El a marcat primele trei goluri ale formatiei sale…

- Autoritatile din Turcia au ordonat arestarea a 16 militari de rang inalt, dintre care sapte colonei si noua locotenenti colonei, fiind suspectati ca ar avea legatura cu clericul Fethullah Gulen si cu tentativa esuata de lovitura de stat din 2016, informeaza site-ul agentiei de

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, Serban Sturdza, i-a adresat primarului Capitalei Gabriela Firea o scrisoare deschisa in care ironizeaza graba acesteia de a redenumi o parte din Soseaua Kiseleff si Parcul Herastrau Regele Mihai I si o avertizeaza ca "schimbarile acestea peste…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader (foto), efectueaza in aceste zile o vizita in Malaezia, avand discutii pentru o colaborare juridica, tinand cont ca nu exista in acest moment un cadru juridic bilateral intre cele doua tari.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a discutat, in cadrul unei vizite facute in Malaezia, cu Ionuț Alexandru Gologan, romanul condamnat, definitiv, la pedeapsa cu moartea pentru trafic de droguri. „In inchisoarea Bentong se afla incarcerat Ionuț Alexandru Gologan, in varsta de 25 de ani, arestat din…

- Sume colosale din bugetul Primariei Capitalei s-au dus, in primele 11 luni ale acestui an, catre institutiile care organizeaza concerte si spectacole, dar si activitati culturale si recreative pentru bucuresteni. Circa 150 milioane de euro au fost cheltuiti pentru astfel de distractii. In acelasi timp,…

- George Puscas ar putea reveni in Serie B in aceasta iarna, fiind dorit de liderul Palermo, conform prestigioasei publicatii Gazzetta dello Sport. Internationalul roman de tineret a promovat cu Benevento in acest sezon, dupa ce a marcat golul decisiv in barajul cu Carpi. In Serie A, Puscas…

- O familie se pregateste de inmormantare inainte de sarbatori, dupa ce carabinierii italieni au descoperit ca trupul mutilat gasit in urma cu cateva zile intr-o padure din regiunea Catania apartine unui roman. Presa de peste hotare a facut dezvaluiri de ultima ora din ancheta anevoioasa.

- In final de an firesc ca este momentul analizelor, al concluziilor. Tragand linie, putem concluziona ca 2017 a fost unul prolific pentru karateka legitimati la Clubul Sportiv Koryo Blaj. Elevii antrenorului Ioan Tiurean au participat la patru competitii internationale, alte patru intreceri interne,…

- Rusia a acuzat miercuri serviciile de informatii americane ca incearca sa-i recruteze pe jurnalistii rusi din SUA, intr-un context in care ambele tari au desemnat reciproc mass-media celeilalte drept 'agenti straini', informeaza AFP. 'In ultimul timp, jurnalistii rusi, inclusiv cei care se afla in…

- Istoria handbalistica a ultimilor 10 ani nu consemneaza nici un meci intre Minaur si Dinamo, in Cupa Romaniei. Sortii au facut insa ca luna decembrie sa le aduca suporterilor baimareni drept cadou doua meciuri pe teren propriu cu vechea rivala, la distanta de o saptamana. Primul dintre ele se desfasoara…

- George Puscas a povestit cum a trait meciul cu AC Milan, partida in urma careia Benevento a obtinut primul punct din istoria clubului, in Serie A. Internationalul roman de tineret a marcat de asemenea primul lui gol in campionatul peninsular, in minutul 50, la scorul de 1-0 pentru oaspeti. Golul…

- 1. Banc cu un neamt, un american si un roman Un neamt cu un Mercedes, un american cu un Cadillac si un roman cu o Dacie 1300 intra intr-o intersectie si se ciocnesc, facandu-si masinile praf.Se da jos neamtul, se ia cu mainile de cap si face:- Fi-r-ar sa fie, munca mea pe doi ani s-a dus…

- Biletul zilei Astazi incercam sa profitam la maximum de meciurile programate in cupele interne. Pe bilet avem ponturi pentru doua din disputele zilei in Cupa Romaniei. Pariem pe faptul ca Juventus se focuseaza acum pe evitarea retrogradarii, cupa nefiind un obiectiv de luat in calcul. Bucureștenii…

- Romanul "Grazialdquo;, la care Mircea Tuglea a lucrat pana in ultima zi a scurtei sale vieti 14 aprilie 1974 19 august 2017 , va fi lansat sambata, 25 noiembrie, de la ora 18.00, la Targul International de Carte "Gaudeamusldquo; din Bucuresti. Despre volumul aparut recent la prestigioasa editura ieseana…

- Bucurestenii vor putea beneficia de servicii de car-sharing cu masini electrice, cu ajutorul unei aplicatii dedicate care permite localizarea si rezervarea autoturismelor. Cheia masinii va fi rinlocuita exclusiv de un card bancar contactless, iar „pornirea” va costa 10 lei.

- Anchetarea lui Dragnea este ca o consecința a raportului facut de OLAF. Conform Antena 3, s-a descoperit ca investigatorul responsabil pentru devoalarea acțiunilor intreprinse de Dragnea este Alin Belșug, un angajat instituției care lupta impotriva corupției. Sursa: http://evz.ro/dragnea-calaul-bresug.html

- Premierul libanez Saad Hariri a plecat marti de la Paris catre Cairo, potrivit unei surse aeroportuare, unde urmeaza sa se intalneasca cu presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi si sa discute despre criza provocata de demisia sa surpriza, relateaza AFP. Saad Hariri a decolat marti, imediat dupa…

- Ștefan Radu, fundașul roman al lui Lazio, a cedat impreuna cu toata apararea laziala asalturilor giallorosse de dupa pauza. "A fost insa cel mai isteț, preferand lupta poziționala celei la baioneta", a scris Gazzetta dello Sport. Ștefan Radu n-a reușit sa salveze de unul singur o aparare care-a suferit…

- Știința Explorari se intoarce acasa cu un singur set caștigat in capitala, dar care nu ajuta aproape deloc in clasament, baimarenii ramanand cu 7 puncte dupa primele noua etape ale campionatului. Partida cu Dinamo a fost echilibrata, gazdele reușind sa-și pastreze luciditatea in momentele chie ale jocului.…

- Argentininianul Alejandro Burzaco, martor in procesul FIFA de la New York, a adus acuzații grave gazdelor turneului final de peste 4 ani și jumatate. "Banii au intrat in buzunarul vicepreședintelului FIFA Julio Grondona", a precizat fostul director al firmei de marketing sportiv Torneo. Procesul FIFA…

- Un roman de 36 de ani a fost ucis cu cruzime in Marea Britanie. Romanul a fost atacat cu bate de baseball, in plina strada, de mai multe persoane cu cagule, informeaza Romania TV.Politistii spun ca barbatul a fost atacat de mai multi cetateni romani, iar pana in acest moment nu se cunoaste identitatea…

- Consilierul municipal Catalin Deaconescu (PNL) i-a cerut primarului general Gabriela Firea sa explice in ce mod vor fi afectați bucureștenii de intrarea in vigoare a legii 196/2016, conform careia de la 1 aprilie 2018 se schimba filosofia de acordare a subvenției pentru incalzire, ajutorul fiind…

- Cristiana și Marian, doi foști concurenți la show-ul „Mireasa pentru fiul meu”, au facut un anunț important la 3 ani de relație. Cristiana și Marian sunt doi foști concurenți la emisiunea „Mireasa pentru fiul meu” , difuzata de Antena 1. Cei doi au fost foarte plaicuți de public și formeaza un cuplu…

- Daniela Gyorfi formeaza un cuplu de ani de zile cu George Tal, insa aceștia nu au ajuns in fața altarului. Cantareața Daniela Gyorfi a fost casatorita o singura data, cu luptatorul Gelu Borș . De ani de zile, artista formeaza un cuplu cu George Tal, cel impreuna cu care are o fetița superba, pe nume…

- Medicul Radu Zamfir a comentat despre boala secolului, cancerul, care face victime peste victime in toata lumea. Radu Zamfir, a carui fiica mai mare, Lavinia, este foarte frumoasa , este chirurg la Spitalul Fundeni. El a supraviețuit tragediei aviatice din Munții Apuseni, care s-a produs la inceputul…

- Craig Hamilton-Parker, profetul care a prezis pentru 2016 Brexitul și victoria lui Trump, iar pentru anul acesta masacrul din Las Vegas , a facut o serie de predicții pentru 2018. Profetul britanic, Craig Hamilton-Parker a publicat lista de previziuni pentru anul viitor și, daca acestea se vor implini,…

- Romanul s-a urcat pe acoperișul catedralei, de unde a inceput sa țipe ca se arunca in gol daca nu primește 3000 de euro. Potrivit Murcia La Verdad, individul susține ca cei 3.000 de euro reprezinta bani ce i se cuvin, dupa producerea unui accident rutier. Barbatul de 35 de ani ar fi…