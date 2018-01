Aglomeratie pe Valea Prahovei: masinile circula si cu 20 de kilometri la ora Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. POlitistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti.



Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, sambata, valorile de trafic sunt intense pe DN1, in judetul Prahova, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni.



Pe sensul de mers catre munte s-au format coloane de autoturisme, care circula cu o viteza de aproximativ 30 - 40… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia se desfasoara ingreunat, in coloane, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, unde masinile intainteaza, sambata, cu viteza redusa, potrivit Politiei Romane. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Circulatia se desfasoara ingreunat, in coloane, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, unde masinile intainteaza, sambata, cu viteza redusa, potrivit Politiei Romane.

- Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. Politistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Drumul National 1 este aglomerat, marti dupa-amiaza, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, unde se circula bara la bara si s-au format coloane de masini atat pe sensul de coborare dinspre munte, cat si pe sensul de mers catre Brasov, transmite News.ro . Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul…

- UPDATE: Drumul National 1 este aglomerat, marti dupa-amiaza, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, unde se circula bara la bara si s-au format coloane de masini atat pe sensul de coborare dinspre munte, cat si pe sensul de mers catre Brasov. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, valorile de trafic sunt intense pe DN1 intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, formandu-se coloane de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 30 - 40 de kilometri la ora.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic sunt intense pe DN1 intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, formandu-se coloane de autoturisme, care circula cu o viteza de aproximativ 30 -…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, joi, pe Valea Prahovei, unde atat pe sensul catre munte, cat si spre Capitala s-au format coloane de masini care circula cu o viteza de aproximativ 30 de kilometri la ora.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, valorile de trafic sunt…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic sunt intense pe DN1 intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, formandu-se coloane de autoturisme, care circula cu o viteza de aproximativ 20…

- Pe DN 1, intre Frasinet si Comarnic si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, precum si intre Azuga si Poiana Tapului, pe sensul de mers catre capitala, s-au format coloane de masini, circulatia desfasurandu-se cu 30/40 de kilometri pe ora. Centrul Infotrafic din…

- Masinile circula in coloana pe Drumul National 1, in judetul Prahova, pe mai multe sectoare de drum, atat pe sensul catre munte, cat si pe sensul catre Capitala. Viteza de deplasare este de aproximativ 30 – 40 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic.Potrivit sursei citate, pe Valea…

- Politistii rutieri le recomanda soferilor care se intorc din minivacanta de Craciun de la munte spre Capitala sa aleaga DN1A, pentru a evita aglomeratia creata pe Valea Prahovei, unde marti dupa-amiaza se circula bara la bara, scrie News.ro . Potrivit politistilor, pe DN1, intre Frasinet si Comarnic,…

- Traficul rutier este intens pe DN1, pe Valea Prahovei, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre stațiunile Sinaia si Busteni, pe sensul de mers catre munte. In aceste zone s-au format coloane de autoturisme care se deplaseaza cu o viteza de aproximativ 30 km/h. Potrivit Inspectoratului General al…

- Politistii rutieri vor supraveghea traficul din zona Valea Prahovei cu ajutorul a trei drone, in cadrul unui experiment care a inceput de vineri. Dronele, care apartin Institutului National de Cercetari Aerospatiale, vor asista 1.400 de politisti rutieri, avand rolul de a depista blocajele,…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- Municipalitatea va plati 1,6 milioane de euro pentru fostul cinematograf Lumina, care va fi apoi dat in administrare Teatrului Ion Creanga. Cladirea de pe Bulevardul Elisabeta in care a functionat cinematograful a fost construita in anul 1926. La acest moment, potrivit Hotnews, proprietari…

- Gabriela Firea, primarul Bucuresti, a prezentat un proiect pentru situatia taximetriei in Capitala, dar si situatia Uber si Taxify, scrie Playtech.Primaria Bucuresti vrea sa dezvolte un regulament privind activitatea de taximetrie in Capitala. Uber si Taxify sunt la mijloc. Sunt platforme…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert. "Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: Guvernul Federal nu sustine aceasta…

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, l-a felicitat pe omologul sau american, Donald Trump, pentru decizia de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului. "Il felicit pe presedintele Donald Trump datorita anuntului de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului…

- Cei care vor sa ii aduca un ultim omagiu regelui Mihai trebuie sa respecte niste reguli de eticheta cand merg la Palatul Regal din Bucuresti, unde va fi depus sicriul saptamana viitoare. Astfel, toti cei care vor sa ii spuna ramas bun regelui trebuie sa fie imbracati in tinuta corespunzatoare,…

- Presedintele Klaus Iohannis a tinut un moment de reculegere, marti, la intalnirea cu ambasadorii statelor UE acreditati la Bucuresti, la Hotel Athenee Palace Hilton. Apoi, la iesirea de la reuniune, Iohannis a anuntat ca Romania va organiza toate ceremoniile funerare si cu siguranta vom avea…

- Claudiu Turculet, managerul Spitalului de Urgenta Floreasca din Bucuresti, si-a dat demisia de la conducerea institutiei medicale. "Mi-am depus demisia din motive personale", a declarat marti Claudiu Turculet, pentru Agerpres. Turculet este medic primar chirurg si a mai condus Spitalul…

- Autovehiculele circula duminica bara la bara intre Predeal si Comarnic, iar intre Rucar si Bran coloana de masini este de aproximativ 20 de km, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. "Din cauza numarului foarte mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre…

- Din cauza numarului foarte mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre Capitala, se circula in coloana, bara la bara, pe DN1, intre Predeal si Comarnic. ”Pentru evitarea aglomeratiei, soferii care se intorc de la munte sunt sfatuiti sa foloseasca ruta ocolitoare:…

- E aglomerație pe drumul național 73, unde s-a format o coada de 20 de kilometri intre Rucar și Bran. Se circula bara la bara și pe DN1, intre Predeal și Busteni și intre Sinaia și Comarnic. Mii de romani se intorc din minivacanța de 1 decembrie , motiv pentru care s-au format cozi de mașini, in statiunile…

- Drumul National 1 este foarte aglomerat, duminica, circulandu-se in coloana, bara la bara, intre Predeal si Comarnic. Traficul este intens si intre Vestem si Talmaciu, judetul Sibiu, intre Ramnicu Valcea si Bujoreni, judetul Valcea, iar intre Rucar si Bran s-au format coloane pe 20 de kilometri.…

- Traficul este infernal din cauza numarului mare de mașini, pe DN1, între Bușteni și Comarnic, pe sensul de mers catre București, coada imensa de autoturisme întinzându-se pe kilometri întregi. Mai mult decât atât, din cauza ploiii, miile de turiști aflați la munte…

- Din cauza numarului mare de masini care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre Capitala, se circula ingreunat pe DN1, intre Predeal si Busteni, precum si intre Posada si Comarnic. ”Valorile de trafic sunt in crestere si ne asteptam ca in orele urmatoare acestea sa fie din ce in ce…

- Din cauza numarului mare de masini care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre Capitala, se circula ingreunat pe DN1, intre Predeal si Busteni, precum si intre Posada si Comarnic. "Valorile de trafic sunt in crestere si ne asteptam ca in orele urmatoare acestea sa fie din ce in ce…

- Traficul rutier este intens, vineri, pe Valea Prahovei, la intrarea in Comarnic si intre Sinaia si Busteni formandu-se coloane de masini. Potrivit Centrului Infotrafic, la ora 11:00, traficul rutier este intens pe DN1, pe Valea Prahovei. Pe sensul de mers catre Brasov exista coloane…

- Traficul rutier este ingreunat pe drumurile din Valea Prahovei Din cauza numarului mare de turisti care vor sa ajunga în statiunile montane, traficul rutier este îngreunat în special pe drumurile din Valea Prahovei, dar si în alte zone ale tarii. Cum se circula la aceasta…

- Mai multe drumuri nationale sunt foarte aglomerate, joi la pranz, in prima zi a minivacantei de Ziua Nationala. Printre acestea se numara si DN 1, pe Valea Prahovei. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, la ora 11:45 nu existau "drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita…

- Traficul rutier va fi restrictionat in mai multe zile din luna decembrie, cu ocazia "Targului de Craciun" organizat de Primaria Capitalei, in perioada 1 - 27 decembrie. Traficul rutier va fi restrictionat in zilele de 2, 3, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22-27 decembrie 2017, intre orele 17.00 -…

- Iarna incepe sa isi intre in drepturi si in Capitala. In urmatoarele zile, meteorologii anunta ca va ploua foarte mult. "Luna decembrie si ianuarie in Bucuresti par a aduce o temperatura medie mai ridicata decat ar fi normal. O medie multianuala lunara de 0,1 un grad pentru decembrie si -1,1…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a plimbat cu trenul, iar fotografiile de la eveniment au fost, ca intotdeauna, prilej de glume pe internet. Iohannis a renuntat la coloana oficiala pentru drumul dintre Bucuresti si Ploiesti, alegand in schimb sa circule cu trenul, ca orice alt cetatean.…

- Marile confederatii sindicale, BNS si Cartel Alfa, au decis sa isi uneasca eforturile si sa organizeze o ampla manifestatie de protest, marti, 12 decembrie, in Bucuresti. "Avand in vedere ca actiunile derulate de confederatie pe parcursul acestei luni, in mai multe orase ale tarii, au fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca va promulga legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot "imediat ce va ajunge" la el, seful statului spunand ca a fost "neplacut surprins" de absenta parlamentarilor PSD de la lucrarile Comisiei de Aparare, in care trebuia…

- Aproximativ 10 milioane de SIM-uri telefonice au fost gasite in spatele unui bloc din Capitala. Cartelele au fost gasite in cinci saci, fiind aruncate la gunoi, anunta TVR. Politia a fost sesizata, iar sacii cu SIM-uri au fost ridicati de politistii Sectiei 3. In prezent acestia…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la cresterea pretului oualor, ca este vorba despre un puseu pe piata, consecinta a scandalului contaminarii cu Fipronil, care a afectat ferme din Olanda, Franta si Belgia. "Acum e un puseu pe piata generat de…

- Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin, sustine ca Romania ar putea lua exemplul Rusiei si Crimeii pentru a reusi unirea cu Republica Moldova. Mai exact, ar trebui sa organizam un referendum. "In Romania, nu de putine ori am auzit care ar fi partea legala, sau cum ar trebui sa se uneasca…

- Traficul este ingreunat pe DN1, intre Predeal și Bușteni, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre stațiunile montane catre Capitala, fiind de așteptat ca in orele urmatoare valorile de trafic sa fie in creștere, anunța Centrul Infotrafic intr-un comunicat transmis duminica…

- La doi ani de la tragedia din clubul Colectiv, spitalele pentru pacientii care au suferit arsuri sunt lipsite de dotarile necesare si nu fac fata solicitarilor. La Iasi, Timisoara si Buzau, de exemplu, se lucreaza in conditii greu de imaginat. "Ca pe front", spune Theodor Stamate, seful Clinicii…

- Majoritatea angajatilor sunt de parere ca nu vor fi ajutati de companiile pentru care lucreaza sa recupereze diminuarea estimata de 14% a salariului, potrivit unui sondaj Undelucram.ro. Intrebati daca se asteapta ca angajatorii sa modifice salariul brut in asa fel incat salariul net sa nu…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic de Urgenta Mures, Mariana Moldovan Negoita, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca pilotul a murit duminica la orele pranzului. Sursa citata a spus ca barbatul a murit din cauza multiplelor traumatisme pe care le-a suferit. Avionul…

- Traficul rutier este intens, sambata, pe Drumul National 1, Ploiesti - Brasov, circulandu-se in coloana la Comarnic, Sinaia, Azuga, dar si de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni, anunta Infotrafic. 0 0 0 0 0 0 Potrivit sursei citate, valorile de trafic rutier pe DN1 Ploiesti…

- Circulatia va fi restrictionata luni, intre orele 09,00 - 12,30, pe anumite perimetre ale strazilor Lipscani si Anghel Saligny din Capitala, pentru un ceremonial de comemorare a victimelor Holocaustului. Potrivit unui comunicat al Brigazii Rutiere, ceremonialul va avea loc la Memorialul Victimelor…

- Un sofer ce conducea un Ferrari de un sfert de milion de euro a intrat intr-un stalp de pe un bulevard din centrul Bucurestiului. Masina a fost grav avariata. Bolidul apartine milionarului Radu Frincu, transmite Digi 24. Politistii spun ca acesta a pierdut controlul automobilului…