- Circulația rutiera pe DN 1A Ploiești – Brașov va fi intrerupta pe 1 Decembrie, intre orele 14.00-15.00, in zona localitații Valenii de Munte, județul Prahova, pentru a permite desfașurarea manifestarilor organziate de Ziua Naționala, a transmis joi, IGPR, conform mediafax. Centrul Infotrafic…

- Traficul rutier este ingreunat, sambata dimineața, pe DN 1 – Centura de Vest a municipiului Ploiești, din cauza unui accident rutier. Un pieton care a traversat neregulementar a fost lovit de o mașina și a murit, informeaza news.ro.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, circulatia pe sensul spre Brasov al DN 1 se desfasoara ingreunat doar pe acostament , pe Centura de Vest a municipiului Ploiesti, judetul Prahova, din cauza unui accident.Un pieton, care traversa neregulamentar,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Prahova, traficul rutier se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri pe DN1 Ploiesti ndash; Brasov la kilometrul 108 localitatea Comarnic , din cauza unui accident.O femeie care s a angajat in traversarea…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia se desfasoara normal la aceasta ora pe DN 1, pe raza localitatii Comarnic, judetul Prahova, unde anterior traficul a fost restrictionat pe sensul catre Brasov, din cauza unui accident. Pe fondul traversarii…

- Circulatia rutiera pe drumul national 1, in zona localitatii Comarnic, este oprita pe sensul de mers Ploiesti, dupa ce o femeie a fost lovita mortal de o masina, potrivit Mediafax Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN 1, in zona localitatii Comarnic,…

- Accident cumplit in marți dimineața (9 octombrie), pe DN1, la Baicoi. O persoana a murit, iar o alta este in stop cardio-respirator, dupa un carambol violent. Centrul Infotrafic, din Inspectoratul General al Politiei Romane, a transmis ca in accidentul de pe DN 1 Ploiesti – Brasov, produs pe raza localitatii…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Brasov, circulatia rutiera pe DN1A Brasov – Ploiesti s-a reluat, pe jumatate de cale. Drumul este blocat in zona localitatii Babarunca, dupa ce mai multi arbori au ...