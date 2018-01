Stiri pe aceeasi tema

- Politistii recomanda soferilor care circula pe DN1, Valea Prahovei, pe sensul dinspre Brasov, sa circule pe ruta alternativa Sacele - Cheia - Ploiesti, in conditiile in care traficul pe DN1 este intens si s-au format coloane de masini. Potrivit Centrului Infotraic, duminica traficul rutier…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A Ploiesti – Cheia – Brasov se circula fara restrictii de tonaj. Precizam ca valorile de trafic sunt crecute si pe anumite tronsoane sunt formate coloane de autovehicule. Recomandam participantilor la trafic sa ruleze…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza conditiilor meteo nefacorabile traficul rutier este restrictionat pentru autoturismele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7.5 tone pe DN1 Ploiesti – Brasov si pe DN1A Ploiesti – Cheia – Brasov. Politistii…

- Un tanar din Ploiești s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența unor substanțe psihoactive. Amețit de etnobotanice, acesta parasise carosabilul și aștepta in mașina sa-și revina din starea in care intrase dupa consumul substanțelor. Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele…

- Circulatia se desfasoara ingreunat, in coloane, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, unde masinile intainteaza, sambata, cu viteza redusa, potrivit Politiei Romane. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. Politistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Drumul National 1 este aglomerat, marti dupa-amiaza, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, unde se circula bara la bara si s-au format coloane de masini atat pe sensul de coborare dinspre munte, cat si pe sensul de mers catre Brasov, transmite News.ro . Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei, pe sensul catre munte, se desfasoara in coloana, sambata, cu o viteza de aproximativ 20 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Conform Infotrafic, pe DN1, intre Cornu de Sus si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, valorile…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, valorile de trafic sunt intense pe DN1 intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, formandu-se coloane de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 30 - 40 de kilometri la ora.…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, joi, pe Valea Prahovei, unde atat pe sensul catre munte, cat si spre Capitala s-au format coloane de masini care circula cu o viteza de aproximativ 30 de kilometri la ora.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, valorile de trafic sunt…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic sunt intense pe DN1 intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, formandu-se coloane de autoturisme, care circula cu o viteza de aproximativ 20…

- Pe DN 1, intre Frasinet si Comarnic si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, precum si intre Azuga si Poiana Tapului, pe sensul de mers catre capitala, s-au format coloane de masini, circulatia desfasurandu-se cu 30/40 de kilometri pe ora. Centrul Infotrafic din…

- Masinile circula in coloana pe Drumul National 1, in judetul Prahova, pe mai multe sectoare de drum, atat pe sensul catre munte, cat si pe sensul catre Capitala. Viteza de deplasare este de aproximativ 30 – 40 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au revenit la normal pe DN1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, cu exceptia tronsonului Predeal Busteni, pe sensul de mers catre capitala, unde in continuare se mai circula in conditii de aglomeratie,…

- Politistii rutieri le recomanda soferilor care se intorc din minivacanta de Craciun de la munte spre Capitala sa aleaga DN1A, pentru a evita aglomeratia creata pe Valea Prahovei, unde marti dupa-amiaza se circula bara la bara, informeaza...

- Traficul rutier este intens pe DN1, pe Valea Prahovei, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre stațiunile Sinaia si Busteni, pe sensul de mers catre munte. In aceste zone s-au format coloane de autoturisme care se deplaseaza cu o viteza de aproximativ 30 km/h. Potrivit Inspectoratului General al…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei, pe sensul catre munte, se desfasoara in coloana, cu o viteza de aproximativ 20 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane, citat de News.ro . Pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers…

- Drumul turistilor este atent supravegheat. Pentru prima oara, chiar cu dronele. Politia Romana va ridica trei astfel de aparate de zbor pentru a vedea mai repede locurile de pe Valea Prahovei in care traficul se blocheaza. De la sol, vor intervenii agentii. Opt mii de politisti vor sarbatori Craciunul…

- Duminica seara, la iesirea din Campulung, la Garda s-a produs un accident rutier grav, in care au fost implicate trei autoturisme. Pagubele materiale sunt importante, insa, din fericire, nu s-au imregistrat victime omenesti. Au fost avariate trei masini, un Mercedes Vito, o Skoda…

- Valorile de trafic raman ridicate pe DN1, intre Posada și Comarnic, pe sensul de mers catre Capitala, insa viteza de deplasare a crescut la 30 - 40 km/h, a anunțat duminica seara Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Potrivit sursei citate, pe ruta ocolitoare care…

- UPDATE ORA 15:40 Circulația rutiera se desfașoara, duminica, in coloana, bara la bara, pe DN1, intre Predeal și Comarnic. Potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din IGPR, din cauza numarului foarte mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre stațiunile montane catre Capitala,…

- E aglomerație pe drumul național 73, unde s-a format o coada de 20 de kilometri intre Rucar și Bran. Se circula bara la bara și pe DN1, intre Predeal și Busteni și intre Sinaia și Comarnic. Mii de romani se intorc din minivacanța de 1 decembrie , motiv pentru care s-au format cozi de mașini, in statiunile…

- Traficul este infernal din cauza numarului mare de mașini, pe DN1, între Bușteni și Comarnic, pe sensul de mers catre București, coada imensa de autoturisme întinzându-se pe kilometri întregi. Mai mult decât atât, din cauza ploiii, miile de turiști aflați la munte…

- Din cauza numarului mare de masini care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre Capitala, se circula ingreunat pe DN1, intre Predeal si Busteni, precum si intre Posada si Comarnic. "Valorile de trafic sunt in crestere si ne asteptam ca in orele urmatoare acestea sa fie din ce in ce…

- Traficul rutier este intens pe DN1, pe Valea Prahovei, pe sensul de mers catre Brasov, iar intre Sinaia si Busteni si la intrarea in Comarnic dinspre Ploiesti se circula in coloana, anunta Infotrafic.

- Traficul rutier este intens, vineri, pe Valea Prahovei, la intrarea in Comarnic si intre Sinaia si Busteni formandu-se coloane de masini. Potrivit Centrului Infotrafic, la ora 11:00, traficul rutier este intens pe DN1, pe Valea Prahovei. Pe sensul de mers catre Brasov exista coloane…

- E aglomerație pe DN1 de 1 decembrie, pe sensul de mers catre Brașov. Mii de romani au decis sa-și petreaca minivacanța in stațiunile montane de pe Valea Prahovei, așa ca au aparut ambuteiaje intre Sinaia și Bușteni, unde se circula in coloana. Incepand cu ora 11, traficul rutier este intens pe DN1,…

- Pe sensul de mers catre Brașov exista coloane de autovehicule la intrarea in Comarnic dinspre Ploiești și intre Sinaia și Bușteni. Polițiștii le reamintesc conducatorilor auto care circula intre Brașov și Ploiești ca pot folosi ruta alternativa Ploiești — Cheia — Sacele, ruta pe care, pana…

- Circulatia rutiera este ingreunata, joi la pranz, pe Drumul National 1, formandu-se coloane de masini pe o distanta de 4-5 kilometri, anunta Politia Romana. Aceeasi situatie este si la iesirea din Capitala pe A1.Circulatia feroviara pe magistrala de cale ferata 300 Brasov - Predeal a fost reluata, insa…

- Cu doua ore inainte de intrarea in vigoare a codului portocaliu de ninsori si vant puternic, anuntat de Administratia Nationala de Meteorologie, pe Valea Prahovei a inceput deja sa ninga. Vremea este capricioasa si in zona Cheia, la limita cu judetul Brasov, unde se intervine cu utilaje de deszapezire.

- Femeia in varsta de 36 de ani era insotita de alte doua persoane in momentul in care a vrut sa traverseze strada printr-un loc nepermis. Nu s-a asigurat si a fost izbita din plin de un Tir, iar apoi a fost proiectata sub rotile unei masini. Pompierii au intervenit imediat pentru a o salva…

- Aglomerația de pe șosele este cauzata de numarul mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre Capitala, fiind de asteptat ca in orele urmatoare valorile de trafic sa fie in crestere, anunta Centrul Infotrafic. [citeste si] Conform sursei citate, pentru evitarea…

- Traficul este ingreunat pe DN1, intre Predeal și Bușteni, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre stațiunile montane catre Capitala, fiind de așteptat ca in orele urmatoare valorile de trafic sa fie in creștere, anunța Centrul Infotrafic intr-un comunicat transmis duminica…

- Ultimul weekend al lunii octombrie a adus si prima zapada in statiunile montante. Fie ca vorbim de Valea Prahovei, Valea Doftanei sau de zona Cheia – Sacele, omatul s-a asternut suficient de mult cat sa-i bucure in special pe cei mici. Cei care s-au cazat in pensiunile si hotelurile din zona s-au trezit,…

- Traficul rutier este intens, luni dimineata, pe DN1, pe Valea Prahovei, din cauza zapezii. Drumul este acoperit pe alocuri acoperit cu un strat subtire de zapada. Potrivit Centrului Infotrafic, in zona statiunilor montane de pe Valea Prahovei - Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal - si pe DN1A…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN1, in zona statiunilor montane de pe Valea Prahovei (Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal) si pe DN1A (Valeni, Cheia, Sacele) ninge usor, carosabilul fiind pe alocuri acoperit cu un strat subtire de zapada, iar traficul la…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca in judetul Brasov, incepand cu ora 14.00, din cauza aglomeratiei, un echipaj de politie rutiera se afla in zona Darste, pe DN 1, redirectionand circulatia si pe ruta alternativa DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti. De asemenea, politistii le recomanda…

- Traficul rutier este aglomerat, duminica dupa-amiaza, pe DN1, dinspre Brasov catre Valea Prahovei, iar politistii le recomanda soferilor sa foloseasca si ruta alternativa DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti, potrivit news.ro.Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca in judetul Brasov, incepand…