Stiri pe aceeasi tema

- Drumul National 1 este aglomerat, duminica, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, pe sensul de coborare dinspre munte. Politistii recomanda ca alternativa DN 1 A, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Politia Romana informeaza ca la aceasta ora se circula in conditii de aglomeratie pe…

- Potrivit Infotrafic, se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe raza statiunilor montane de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Azuga, pe sensul de coborare, precum si in Comarnic si in Busteni, pe sensul de urcare. Politistii rutieri recomanda conducatorilor auto…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, traficul se desfasoara cu dificultate pe tronsonul kilometric 12 – 10 al autostrazii A1 Pitesti – Bucuresti, pe sensul catre Capitala, din cauza numarului de masini. La intrarea in Bucuresti se circula in coloana. Traficul este aglomerat si…

- Traficul pe Drumul National 1, intre statiunile Predeal si Busteni, este ingreunat, duminica, fiind formate coloane de autoturisme. Incepand cu ora 11.30, politistii din Brasov au instalat filtre la Darste si la Rasnov si recomanda soferilor ruta alternativa pe DN 1 A, informeaza news.ro. Centrul Infotrafic…

- F. T. Biroul Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova anunta ieri, la orele pranzului, faptul ca, „din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre munte catre Capitala, valorile de trafic sunt intense pe DN 1 Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni”. Si,…

- Trafic oprit pe Valea Prahovei, din cauza strangerii aluviunilor pe sosea. Polițiștii recomanda rutele ocolitoare. S-au format astfel coloane de masini intre Sinaia si Comarnic, pe sensul de mers catre Capitala, si intre Nistoresti si Comarnic pe sensul de mers catre munte, anunta Centrul Infotrafic.…

- Pentru evitarea aglomeratiei, soferii pot folosi urmatoarele rute ocolitoare: - dinspre Brasov: DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti, A3 Ploiesti - Bucuresti; - din zona Bran - Moieciu: DN73 - DN72A - DN 71 - DN7, respectiv traseul Brasov - Valea Mare-Pravat - Stoenesti - Targoviste - Baldana…

- Valorile de trafic sunt intense duminica dupa-amiaza pe DN 1 Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre munte catre capitala, iar vizibilitatea este scazuta in statiunea Busteni, unde ploua torential, a informat Centrul INFOTRAFIC…