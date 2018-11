Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este ingreunat, sambata la pranz, pe DN 1, in zona localitatii Comarnic, din cauza numarului mare de autovehicule care se indreapta catre statiunile de pe Valea Prahovei, anunta Centrul Infotrafic. Aglomeratie este si in zona Busteni, dar pe sensul spre Ploiesti.

- Cu incepere din 9 octombrie curent, mijloacele de transport din regiunea transnistreana a Republicii Moldova, avand placuțe cu numere de inmatriculare neutre și certificate de inmatriculare permanente, eliberate in corespundere cu Legea 170/2018 cu privire la inmatricularea unor

- Traficul din Iasi in prima zi de scoala a fost aglomerat, dar in general fluid pentru ca unitatile de invatamant au programat festivitatile la ore diferite. Insa au existat si zone in care s-au format ambuteiaje. In zona Tudor Vladimirescu - Bucsinescu - Elena Doamna se circula bara la bara la orele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1 Ploiesti - Brasov, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, pe sensul de coborare, precum si in Comarnic, respectiv in Busteni, pe sensul catre…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, traficul se desfasoara cu dificultate pe tronsonul kilometric 12 – 10 al autostrazii A1 Pitesti – Bucuresti, pe sensul catre Capitala, din cauza numarului de masini. La intrarea in Bucuresti se circula in coloana. Traficul este aglomerat si…

- Traficul pe DN 1 Ploiesti - Brasov este aglomerat, marti dupa-amiaza, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, informeaza Centrul Infotrafic. In Comarnic, circulatia este dirijata de politisti din cauza unui accident soldat cu un ranit.

- Se circula in conditii de aglomeratie pe Valea Prahovei, in statiunile de pe litoral, pe autostrazile A1 și A2 si pe DN Centura Bucuresti. Politistii recomanda soferilor sa fie atenti, sa pastreze distanța de siguranța și sa nu faca depasiri riscante, potrivit Mediafax. Potrivit Centrului…

- In ziua protestului impotriva coalitiei PSD-ALDE s-au format cozi enorme de masini incepand inca cu zona Predeal. Un cititor WALL-STREET.ro a sunat si ne-a povestit ca a facut nu mai putin de o ora in orasul de pe Valea Prahovei.