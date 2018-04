Stiri pe aceeasi tema

- Sute de camioane se adunasera, marti dimineata, in vamile de la granita cu Ungaria, tara care a ridicat luni la ora 23.00 restrictiile pentru traficul greu impuse trei zile, in perioada Pastelui Catolic, astfel ca, desi se lucreaza peste capacitatea normala a punctelor de trecere a frontierei, se asteapta…

- Autoritațile romane se așteapta la aglomerație la granițele din vestul țarii dupa ce Ungaria va ridica luni seara restricțiile impuse transportului de marfa. Poliția de Frontiera anunța masuri suplimentare pentru fluidizarea traficului. Autoritațile din Romania se așteapta la aglomerație la granițele…

- Tranzitarea autovehiculelor cu masa maxima autorizata de pana la 3,5 tone, cu bacul peste Dunare, prin punctul de trecere a frontierei Bechet, a fost reluata miercuri, informeaza Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Dolj. Potrivit sursei citate, aceasta masura a fost luata la propunerea societatii…

- Din nou sunt cozi uriase de TIR-uri la iesirea din Romania. Acest lucru se intampla pentru ca in Ungariei, traficul pentru TIR-uri a fost restrictionat in perioada sfarsitului de saptamana. De la ridicarea restrictiilor de week-end, prin punctele de trecere de la frontiera de vest a Romaniei aflate…

- Ca urmare a faptului ca, pe teritoriul Ungariei, traficul pentru vehiculele de transport marfa a fost restrictionat in perioada sfarsitului de saptamana, in prezent se constata o crestere a numarului de automarfare care se prezinta in punctele de trecere a frontierei pe sensul de iesire din tara, la…

- Ca la fiecare inceput de saptamana, e din nou coada la vama. Nu se mai asteapta 12 ore, ca și saptamana trecuta, ci doar trei…dar tot se asteapta. Potrivit Mediafax, o coloana de camioane s-a format, luni dimineața, la vama Nadlac II, pe sensul de ieșire din țara, unde au crescut timpii de așteptare…

- A inceput deja aglomerația la granița de vest a țarii, cu o saptamana inainte ca Ungaria sa impuna restricții de trafic pentru perioada Sarbatorilor Pascale. Timpii de așteptare la mai multe puncte de trecere a frontierei au crescut și au ajuns chiar și la peste trei ore. Traficul al granița de vest…

- S-a creat haos in urma deciziilor autoritaților maghiare de a restricționa traficul greu pe teritoriul Ungariei joi, 15 martie, de Ziua Naționala. Apoi a venit weekendul care a adus o noua runda de restricții: de sambata, ora 23:00, pana duminica, ora 23:00. Drept urmare, mii de camioane – care au staționat…

- Poliția de Frontiera a anunțat ca a luata masuri pentru fluidizarea traficului la frontiera de vest a țarii. Din cauza restricțiilor impuse de Ungaria la final de saptamana, peste 2000 de autocamioane au tranzitat vamile iar timpii de așteptare au ajuns chiar și la patru ore. Poliția de Frontiera a…

- Coloane mari de camioane erau formate, luni dimineata, la toate punctele de trecere a frontierei catre Ungaria, dupa restrictiile de weekend aplicate de tara vecina traficului greu, iar la Nadlac II, pe autostrada, se asteapta aproape sase ore pentru control, desi se lucreaza pe cinci artere.…

- 12 ianuarie 1989/19.25, PCTF Petea, Satu-Mare. Seara, putin dupa caderea intunericului, luminile din zona ungara a punctului vamal, la corespondentul de pe teritoriul maghiar, Csengerisma, s-au stins brusc pentru cateva minute. La momentul aprinderii acestora, ofiterii graniceri si vamesii romani au…

- Peste 2.200 de migranți au incercat sa iasa anul trecut din țara noastra – ilegal – folosind punctele de trecere ale frontierei din județul Arad sau frontiera verde. Numarul este foarte mare in comparație cu anul 2016 cand doar 604 migranți au fost prinși incercand sa paraseasca ilegal Romania. Jumatate…

- Sunt cozi imense de camioane la iesirea din tara prin punctele de trecere a frontierei din Bors si Nadlac II. Potrivit portalului online al Politiei de Frontiera, timpul de asteptare este de 250 de minute.

- Noi coloane de automarfare erau formate, marti dimineata, in cele mai mari puncte de trecere a frontierei de la granita cu Ungaria, respectiv Nadlac II si Bors, unde se astepta cateva ore pentru control. Autoritatile romane anunta ca politistii de frontiera ungari fac controale amanuntite, pe de…

- Coloane de TIR-uri așteapta in vamile din vestul țarii pentru a putea ieși din Romania. Cele mai aglomerate puncte de trecere ale frontierei sunt cele din Borș, Varșand și Nadlac II. Coloane de TIR-uri așteapta sa iasa din țara la graințele din vest. Aglomerațiile sunt cauzate de controalele suplimentare…

- Bariera financiara pentru afacerile din Ardeal: 40.000 de euro. Cine da mai mult? O mulțime de organizații din Regiunea Nord-Vest (RNV) intermediaza acordarea de fonduri nerambursabile din banii Europei sau ai Romaniei, insa majoritatea limiteaza suma. In acest fel sunt promovate afacerile noi și mici,…

- Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera, vineri, politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad din judetul Timis au oprit pentru control o rulota condusa de un cetatean iranian de 43 de ani, posesor al unui document de refugiat emis in Suedia. El era insotit de o femeie,…

- Peste 25.000 de autovehicule de mare tonaj au tranzitat, in perioada 5 - 8 martie, punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, cel mai aglomerat fiind punctul de granita Nadlac II, a informat, vineri, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea. "Astfel, s-a constatat…

- Aproape 26.000 de camioane au tranzitat, in doar patru zile, punctele de trecere a frontierei Nadlac I, Nadlac II, Varsand si Bors, de la granita cu Ungaria, motiv pentru care incepand de luni a fost mereu aglomeratie si s-au format coloane, desi autoritatile precizeaza ca s-a lucrat la capacitatea…

- Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri al Politiei de Frontiera, lucratorii de la Naidas, judetul Caras- Severin, au depistat, o familie de cetateni irakieni, formata din doi adulti si doi copii, care a incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia. "In urma verificarilor preliminare…

- Politistii de frontiera aradeni au explicat cum a ajuns coada de TIR-uri de la Nadlac sa se intinda pe kilometri intregi: au fost ridicate restrictiile de circulatie impuse de conditiile meteorologice din Bulgaria si Romania si s-a reluat traficul de mare tonaj. In aceste conditii, un numar mare de…

- Timpul alocat pentru efectuarea controlului unui automarfar, de polițiștii de frontiera romani, se pastreaza in media de 2-5 minute/camion, spun reprezentanții Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera (STPF) Arad. Pentru fluidizarea traficului si realizarea un control operativ, structurile…

- Conform Biroului de presa al Politiei de Frontiera, traficul pentru vehiculele de transport marfa este restrictionat in perioada sfarsitului de saptamana motiv pentru care se constata o crestere a numarului de automarfare care se prezinta in punctele de trecere a frontierei, in special pe sensul…

- Politia de Frontiera anunta ca, in ultimele 24 de ore, peste 9.250 de automarfare au trecut prin punctele de trecere de la frontiera de vest, iar pentru fluidizarea traficului a fost marit numarul arterelor de control la Nadlac II, Bors, Nadlac si Varsand. Traficul pentru autoturisme si mijloacele de…

- Datorita neplacerilor cauzate la punctele de trecere ale frontierei și a aglomerației care a dus la nemulțumirea multor șoferi de tiruri, Poliția de Frontiera explica de ce se creeaza astfel de situații. Masuri de fluidizare a traficului sunt luate constant de reperezentanții Poliției de Frontiera.

- Coloana de automarfare de la granita cu Ungaria, de pe autostrada, a crescut in ultimele 24 de ore, contrar asteptarilor autoritatilor, care considerau ca aceasta se va micsora pana marti, cand traficul ar fi urmat sa revina la normal in PTF Nadlac II. In 24 de ore, respectiv de luni dimineata…

- Contrabanda cu țigari exista – in primul rand – din cauza diferenței de prețuri dintre state, iar „contrabandiștii” acționeaza atat pe sensul de intrare in țara, cat și pe cel de ieșire. Astfel, in anul 2017, la nivelul județului Arad, au fost confiscate 3.845.740 de tigarete, capturile de țigarete…

- Sute de camioane au ajuns la PTF Nadlac II incepand de duminica seara, pentru a iesit din tara dupa 23,00, cand autoritatile ungare au ridicat restrictia de tranzit pentru vehiculele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone aplicata la sfarsit de saptamana. Unul dintre soferii aflati in coloana,…

- Principalul suspect in cazul barmanitei de 43 de ani ucisa in noaptea de duminica spre luni, intr-un local din municipiul Satu Mare, a fost prins in punctul de trecere a granitei Urziceni, in timp ce intentiona sa intre in Ungaria, conform Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Urziceni au reținut pe sensul de ieșire din țara un barbat care era cautat de catre autoritațile din Romania, fiind principalul suspect intr-un caz de omor, comis inainte cu cateva ore. In data de 5 martie a.c., in jurul orei 06.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Punctele de trecere a granitei de pe raza de competenta a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea au fost tranzitate in 2017 de aproximativ 14 milioane de persoane, numar cu circa 9% mai mic comparativ cu cel din anul anterior, a informat, vineri, intr-o conferinta de presa…

- Ofițerii Direcției investigații speciale a Poliției de Frontiera din Republica Moldova au deconspirat o grupare de tip criminal specializata in traficul de stupefiante pe teritoriul Republicii Moldova, cu activitate intensa si in Romania si Ucraina. Potrivit Rlive.md, membrii gruparii organizau și efectuau…

- Pompierii iși deschid larg porțile miercuri, 28 februarie. Suita de acțiuni organizate in ultima zi din februarie este prilejuita de „Ziua Protecției Civile din Romania”. La Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) „Someș” Satu Mare acțiunile se vor desfașura in intervalul orar 10.00-14.00. Vizitatorii…

- Potrivit unui comunicat al IGPF, cele cinci persoane, doi barbati, doua femei si un minor, au ajuns in PTF Nadlac vineri, la ora 1.38, in remorca acoperita cu prelata a unei autoutilitare, condusa de un cetatean roman, in varsta de 45 de ani, domiciliat in judetul Gorj, ambele inmatriculate in Norvegia.La…

- Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au verificat un camion care urma sa iasa din tara, condus de un cetatean bulgar in varsta de 23 de ani, descoperind sase persoane ascunse in partea superioara a remorcii, unde a fost creat un compartiment special sub prelata. Autoritatile au constatat…

- Mai multi soferi de automarfare care asteptau sa iasa din tara prin PTF Nadlac II au protestat spontan, miercuri, claxonand insistent, nemultumiti ca se formase o coloana ce se intindea pe aproximativ cinci kilometri. Unii dintre soferi spun ca au ajuns la granita inca de luni seara, dar nu…

- In cadrul unei actiuni pentru combaterea migratiei ilegale, politistii de frontiera aradeni au depistat un cetatean din Vietnam care a incercat sa iasa ilegal din tara. Azi noapte, in jurul orei 04.00, in cadrul unei actiuni specifice pentru combaterea migratiei ilegale, politistii de frontiera din…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. Potrivit unui…

- Pe aceasta cale dorim sa informam cetatenii judetului Bihor, cu privire la confirmarea unui nou focar de pesta porcina africana din Romania. Astfel, din nefericire, recent a fost confirmat, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, un nou focar de pesta porcina africana, tot in judetul…

- Polițiștii de frontiera satmarei au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare. Doi cetațeni ucraineni au incercat sa introduca in țara…

- Prin semnarea pe 8 ianuarie 2018, la Cluj, a ”Rezolutiei” comune a organizatiilor politice maghiare din Transilvania, privind alinierea conceptelor de autonomie, UDMR a declanșat practic procesul de inițiere a referendumului intern al comunitații maghiare, privind Autonomia Ținutului Secuiesc, ca pas…

- Abandonați, probabil, de vreo calauza care i-a adus pentru cateva mii de euro pana in Romania, un cuplu de irakieni și cei patru copii ai lor, dintre care un nou-nascut ce are doar doua luni, a vrut sa treaca ilegal frontiera romano-ungara. Adulți sunt solicitanți de azil in Romania, iar procedurile…

- Peste 200.000 de persoane au trecut granita romano-moldoveana in perioada Sarbatorilor de Iarna, o cifra record, sustin reprezentantii Politiei de Frontiera. Multi dintre romanii care au trecut granita s-au intors in tara dupa ce si-au alimentat masinile, au cumparat alimente, bauturi sau tigari, produse…