Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de frontiera ungare au informat ca incepand cu 19 august, ora 23.00 (ora Romaniei) pana in 20 august ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone. Masura este luata de autoritatile ungare ca…

- Aceasta a prezentat la vama acte pe care le-a gasit pe o plaja din Constanța. Ea este cercetata acum de polițiști pentru fals privind identitatea și tentativa de trecere frauduloasa a frontierei. Politistii din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II au depistat o femeie din Republica…

- Politia de Frontiera a fost notificata de catre omologii bulgari in legatura cu introducerea unor masuri pentru limitarea raspandirii Pestei Porcine Africane (PPA) in regiunile de la granita cu Romania, in context fiind interzise importurile de materii prime si produse procesate din carne de porc, a…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Audi A6, care figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritatile din Franta. In data de 04 august a.c., in jurul orei 20.00, la Punctul de Trecere al Frontierei…

- Politia de Frontiera a fost notificata de catre omologii bulgari in legatura cu introducerea unor masuri pentru limitarea raspandirii Pestei Porcine Africane (PPA) in regiunile de la granita cu Romania, in context fiind interzise importurile de materii prime si produse procesate din carne de porc, a…

- Conform sursei citate, autoritatile de frontiera bulgare au informat Politia de Frontiera Romana, prin Centrul Comun de Contact (CCC) Giurgiu-Ruse, despre faptul ca mai multe regiuni din partea de nord a Bulgariei au fost declarate zone calamitate de PPA si, in consecinta, au fost luate masuri pentru…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat doi cetateni romani care incercau sa scoata din tara doua autoturisme marca Tesla, in valoare de 90.000 de euro, respectiv 70.000 de euro, cautate de autoritatile din Norvegia, precum si un autoturism marca Land…

- Patru romani naufragiați in Marea Neagra au fost salvați de ofițerii Garzii de Coasta. Ambarcațiunea in care se aflau se stricase și oamenii au cerut ajutor dupa ce au fost depistați de polițiștii de frontiera. In ajutorul romanilor au intervenit Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Mangalia.…