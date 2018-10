Stiri pe aceeasi tema

- Mii de calatori au stat de minute in sir, miercuri dimineata, blocati, pe peroanele mai multor statii de metrou, in asteptarea trenurilor. Potrivit Metrorex, circulatia garniturilor a fost afectata de defectarea unui macaz in statia Constantin Brancoveanu.

- O ploaie abundenta a inundat zeci de statii de metrou din New York. Calatorii au filmat adevarate perdele de apa care se revarsau din tavane si le-au postat pe retelele sociale ca sa faca de rusine autoritatile.

- Pasagerii au povestit ca un angajat al CFR le-a spus ca isi pot continua calatoria atunci cand o alta locomotiva va ajunge in gara Valea Larga tocmai de la Bucuresti. Peste 100 de oameni au ramas blocati in gara Valea Larga din judetul Mures dupa ce trenul cu care se deplasau s-a defectat. Aceștia au…

- Metrorex incepe, vineri, lucrarile de modernizare si inlocuire a macazelor pe Magistrala 2, statia Pipera. Pana duminica seara, circulatia trenurilor va fi reorganizata.Citește și: Procurorii din București, lovitura grea pentru Liviu Dragnea: i-au stricat ploile liderului PSD Potrivit…

- Nu mai puțin de 13 turiști, printre care doi copii de 6 și 7 ani, au ramas blocați, dupa ce telecabina de la Deva s-a defectat a doua oara in aceasta saptamana. Oamenii voiau sa ajunga cu telecabina spre Cetatea Deva. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența au anunțat ca pompierii…

- La scurt timp de la incidentul de la metrou, cand o persoana a pulverizat spray iritant lacrimogen intr-unul dintre vagoanele trenului, Poliția a facut apel la calatorii care au fost martori.

- 25 de copii romani si insotitoarea lor sunt blocati de aproape o zi pe Aeroportul Stansted din Anglia. Ei au fost intr-o vizita de studii in Cambridge, ar fi trebuit sa se intoarca acasa, dar din motive necunoscute compania Ryanair a anulat zborul. Copiii au dormit pe jos in aeroport, iar compania aeriana…