Aglomeraţia din Ghencea, la final. Construire Pasaj Domneşti Zona Prelungirea Ghencea - Domnesti a devenit extrem de aglomerata in ultimii ani, dupa ce dezvoltatorii imobiliari au construit blocuri si case pe terenuri pe care, in urma cu 10 ani, se cultiva porumb si grau. Locuitorii din Prelungirea Ghencea si Domnesti au protestat de mai multe ori, solicitand supralargirea Soselei Prelungirea Ghencea, pasaj peste Soseaua de Centura si trotuare. Potrivit unui comunicat al MT, durata contractului de executie lucrari este de 51 de luni, din care trei luni pentru proiectare, 24 de luni pentru executie si 24 de luni reprezinta perioada de garantie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul de incepere pentru realizarea obiectivului "Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti" a fost emis vineri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, informeaza Ministerul Transporturilor (MT). Potrivit unui comunicat al MT,…

- Ministerul Transporturilor a anuntat vineri ca a fost emis, de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ordinul de incepere pentru realizarea pasajului de la Domnesti, proiect estimat la 91,55 milioane lei, fara TVA. CNAIR a emis in 5 ianuarie ordinul pentru realizarea…

- Durata contractului de executie a lucrarii este de 51 de luni, dintre care 3 luni proiectare, 24 luni executie si 24 de luni perioada de garantie a lucrarilor. Reamintim ca in data de 10.05.2017, CNAIR S.A. si Asocierea S.C. STRACO GRUP S.R.L. - S.C. COMNORD S.A. - S.C. SPECIALIST CONSULTING…

- Vineri, 05.01.2018, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR) a emis Ordinul de Incepere pentru realizarea obiectivului "Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti". Durata contractului de executie lucrari este de 51 de luni, dintre care…

- Primaria Golești va avea un sediu nou, iar acesta va fi unul extrem de modern și cu spații generoase. Primarul comunei Golești, Alexandru Zar, a anunțat ca a semnat contractele de finanțare la doua investiții. Este vorba de proiectele privind construirea unui sediu pentru primarie…

- În câteva zile, oficialii CNAIR urmeaza sa anunte deschiderea traficului autostrazii Sebes-Turda, Lot 3. O echipa de specialisti din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere se va deplasa la Cluj si împreuna cu angajatii DRDP Cluj va inspecta…

- Stefan Ionita, Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a afirmat ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7 kilometri…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a afirmat, joi, ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7…

- Vehiculele de mare tonaj, altele decat cele destinate transportului de persoane, nu vor putea circula pe anumite tronsoane din drumurile naționale și autostrazi in zilele de 24, 25 și 26 decembrie. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, sambata, ca potrivit Companiei…

- Ordinul de incepere pentru constructia pasajului Domnesti va fi dat in prima saptamana din luna ianuarie 2018, nimic nu mai poate interveni in realizarea obiectivului, a declarat, joi, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita.…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a afirmat, joi, ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a dat asigurari, joi, ca în mandatul sau nu va inaugura niciun sector de autostrada daca nu va fi absolut convins ca toate elementele referitoare la calitate si

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a dat asigurari, joi, ca în mandatul sau nu va inaugura niciun sector de autostrada daca nu va fi absolut convins ca toate elementele referitoare la calitate si la siguranta circulatiei…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a receptionat in acest an numai 24 kilometri de autostrada, lucrarile fiind tergiversate din cauza problemelor generate de constructori sau aparute in teren, care au necesitat timp si multa birocratie pentru rezolvare. La inceputul…

- Asociatia Pro Infrastructura solicita ministrului Transporturilor demiterea conducerii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si inlocuirea acesteia cu profesionisti care sa poata rezolva "dezastrul” din domeniul infrastructurii.Reprezentantii Asociatiei spun…

- Asociatia Pro Infrastructura solicita ministrului Transporturilor demiterea conducerii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), al carei director este Stefan Ionita, acuzand institutia de „incompetenta manageriala”, potrivit unui mesaj transmis pe Facebook.

- Cu toate ca Lotul 3 al autostrazii Sebeș - Turda e finalizat, CNAIR nu se grabește sa îl recepționeze. Ștefan Ionița, directorul CNAIR, a declarat la Cluj ca s-a schimbat modalitatea de recepție și sa acest lucru nu se face pâna când nu este totul…

- Proiectul de buget a fost depus de guvern și va intra in aceasta saptamana in dezbaterea comisiilor de specialitate și apoi in plenul Camerei Deputaților și Senatului. Liberalii au depus luni mai multe amendamente, cerand bani pentru mai multe investiții, printre care și unele arzatoare:…

- Centura de sud a Timisoarei a intrat in linie dreapta. Pana in 15 decembrie, vom cunoaste numele castigatorului licitatiei privind executarea lucrarii, ceea ce inseamna ca lucrurile avanseaza cu repeziciune. Vestea privind termenul din 15 decembrie i-a fost comunicata deputatului PSD Matei Suciu de…

- Lotul 3 al autostrazii Sebes - Turda (A10) va fi inspectat pe 12 decembrie de catre o Comisie a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Daca aceasta va constata ca au fost finalizate toate lucrarile si acestea sunt in conformitate cu cerintele CNAIR, atunci se va putea…

- Lotul 3, între Aiud si Decea, a fost construit de compania italiana Tirrena Scavi si este primul finalizat dintre cele patru de pe traseul de peste 70 de kilometri cuprins între Sebes (Alba) si Turda (Cluj). "Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere cauta…

- Cinci oferte au fost depuse pentru Centura ocolitoare a municipiului Barlad, un proiect in valoare de peste 156 de milioane de lei, fara TVA, care prevede construirea unei sosele, intre DN 24 (la intrare in Barlad) si DN 24 (la iesire din Barlad spre Vaslui), in lungime de 11,28 kilometri.Compania…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu s-a prezentat marți, 28 noiembrie, pentru recepționarea lucrarilor de pe Lotul 3 al Autostrazii A10 Sebeș – Turda. Read More...

- Studiu de fezabilitate pentru centura metropolitana va costa 4 milioane de euro Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat ca a primit aprobarea Companiei Nationale de Administrate a Infrastructurii Rutiere pentru a realiza, in locul Guvernului, studiul de fezabilitate pentru centura metropolitana a orasului,…

- “Am reusit sa deblocam proiectul centurii metropolitane a Clujului. Am obtinut avizul si aprobarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a face în locul Guvernului studiul de fezabilitate, plan urbanistic zonal si detaliile tehnice în vederea…

- 'Am reusit sa deblocam proiectul centurii metropolitane a Clujului. Am obtinut avizul si aprobarea Companiei Nationale de Administrate a Infrastructurii Rutiere pentru a face in locul Guvernului studiul de fezabilitate, planul urbanistic zonal si detaliile tehnice in vederea autorizarii centurii metropolitane…

- Ministerul Transporturilor a semnat cererea de finantare pentru proiectul „Constructia Autostrazii Sebes-Turda-Faza II”. Proiectul a fost depus de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) în calitate de beneficiar al finantarii…

- Deputatul liberal Ioan Balan este de parere ca soseaua de centura a Sucevei reprezinta o bila neagra nu doar pentru Ministerul Transporturilor si Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ci si pentru guvernele care s-au succedat la conducerea Romaniei din 2014 si pana ...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a dat in 2017 doar trei dispozitii de incepere a lucrarilor in contracte cu o valoare mai mare de cinci milioane de lei. Dispozitia de incepere a lucrarilor semnifica inceperea efectiva a acestora. Valoarea este dezamagitoare…

- Dupa ce și-a angajat fiul, un șef de la Drumuri Naționale a aranjat concursul și pentru nora „Taticul”, adica șeful de la Drumuri Naționale despre care vorbim, Viorel Zacrețchi a fost surprins in timp ce-și ridica vila cu munca angajaților din subordine Imediat dupa aceea, și-a angajat feciorul condamnat…

- Tehnostrade, firma omului de afaceri bacauan Dorinel Umbrarescu, a obținut de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) contractul in valoare de 18,1 milioane de lei pentru lucrari suplimentare la Centura rutiera a municipiului Radauți. Șoseaua de la Radauți are o lungime…

- Lucrarile pentru Pasajul Suprateran Giratoriu de la intersecția Șoselei de Centura cu Prelungirea Ghencea/Strada Tudor Vladimirescu (Domnești) urmeaza fi demarate in prima jumatate a anului viitor. Potrivit unui comunicat oficial al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere remis…

- Noi fisuri, crapaturi și denivelari ale carosabilului au aparut pe o lungime de 70 de metri pe autostrada Sibiu-Oraștie, pe sensul de mers Sibiu – Sebeș (276+100 – 276+170), fapt pentru care toți factorii implicați in derularea proiectului au fost convocați la sediul Companiei Naționale de Administrare…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat, marti, în judetul Hunedoara, ca în anul 2018 vor fi dati în folosinta cel putin 150 de kilometri de autostrada, dar si ca nu va mai fi permis ca firmele sa obtina contracte mai multe decât „pot sa duca”, transmite…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat marti, pe santierul autostrazii Lugoj - Deva, ca anul viitor vor fi dati în folosinta cel putin 150 de kilometri de autostrada, în acest sens el precizând ca majoritatea problemelor care tin de birocratie s-au rezolvat. …

- Autostrazi pe foaie: 10.000 de km promisi in ultimii 25 de ani Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat, marti, ca in anul 2018 vor fi dati in folosinta cel putin 150 de kilometri de autostrada, dar si ca nu va mai fi permis ca firmele sa obtina contracte mai multe decat „pot sa duca”. Ministrul…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat, marti, in judetul Hunedoara, ca in anul 2018 vor fi dati in folosinta cel putin 150 de kilometri de autostrada, dar si ca nu va mai fi permis ca firmele sa obtina contracte mai multe decat „pot sa duca”, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Ministrul Transporturilor a efectuat, marti, o vizita de lucru pe lotul 4 al autostrazii Lugoj – Deva, fiind insotit de secretarul de stat Mircea Biban si de seful Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Stefan Ionita. Felix Stroe a declarat ca Ministerul Transporturilor „a…

- Ministerul Transporturilor a emis autorizatia de construire pentru lucrari de intretinere a podului vechi peste raul Buzau din localitatea Maracineni, obiectiv care leaga Muntenia de Moldova, potrivit prefectului judetului Buzau, Carmen Ichim, citata de News.ro. Conform lui Ichim, durata totala a…

- Valoarea obiectivelor promovate in ultimele noua luni a ajuns la 14,8 miliarde de lei, la care se adauga doua miliarde de lei incarcate astazi (luni, n.r.) in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), a declarat, intr-o conferinta de specialitate, Stefan Ionita, directorul general al Companiei…

- Deși, teoretic, ar fi trebuit sa se cunoasca inca de luni numele constructorului care va executa varianta ocolitoare a Barladului, vor mai trece saptamani, poate chiar luni pana sa se știe cine va realiza șoseaua. Licitația a fost blocata intrucat au fost depuse trei contestații. Pe 2 august, Compania…

- vezi prezentarea Lupta este foarte stransa in segmentul B pe piata auto europeana. Cei mai mari rivali, grupurile VW, PSA si Renault-Nissan, au fiecare o cota de piata apropiata de 25%, restul brandurilor nu sar de 10%. 0 0 0 0 0 0 Daca ne uitam la numarul de unitati vandute in prima…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Caras-Severin, Cecilia Danet, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, ca autoritatile sarbe au gasit trupul unei femei pe malul fluviului. Un membru al familiei a recunoscut-o pe femeie ca fiind una dintre cele patru persoane cautate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in aceasta dimineata nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta din cauza vreunui eveniment rutier. Din cauza vremii nefavorabile, DN67C Transalpina este in continuare inchis pe tronsonul Ranca…

- Potrivit Infotrafic, de miercuri, ora 7.00, se va redeschide DN 67 C-Transalpina, pe tronsonul Ranca (km 34+500) - Obarsia Lotrului (km 59+800). "Pe timpul noptii, in intervalul orar 20:00 - 07:00, pe acest tronson nu este permis accesul autovehiculelor", anunta Infotrafic. De asemenea,…

- Directorul general al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara, Horatiu Simion, si seful Sectiei de Drumuri Nationale (SDN) Orsova, Ion Cunicel, au fost demisi luni, dupa accidentul produs sambata in localitatea Coronini, judetul Caras-Severin, decizia fiind luata de directorul general…

- Directorul general al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara, Horatiu Simion si seful Sectiei de Drumuri Nationale (SDN) Orsova, Ion Cunicel, au fost demisi luni, dupa accidentul produs sambata in localitatea Coronini, judetul Caras-Severin, decizia fiind luata de directorul general…

- Un aradean ar putea ajunge seful tuturor autostrazilor si drumurilor nationale din vestul tarii. Informatia, venita pe surse, pare a fi confirmata de ultimele miscari de trupe din cadrul Directiei Regionale Drumuri si Poduri Timisoara. Intr-un comunicat de presa, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, este in proces de modificare a legii 255 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes național, județean și local, „astfel incat sa putem intra mult mai repede in amplasamentul santierului”,…

- Directorii regionalelor de drumuri nedeszapezite, amenințați cu demiterea Directorii regionalelor de drumuri risca sa fie demiși daca nu sunt capabili sa aplice masuri eficiente de deszapezire, avertizeaza Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, și Ștefan…