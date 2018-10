Agitatorul Flavius Stoican La finalul meciului cu Viitorul, Flavius Stoican s-a comportat, din nou, execrabil. Urland minute bune si folosind expresii suburbane, tehnicianul a incitat spectatorii la adresa subsemnatului, sustinand ca acesta dezinformeaza. Cateva dintre persoanele prezente in tribune au preluat mesajul jignitor al "pedagogului numarul 1 al Politehnicii" si au trecut la amenintari. Recitalul antrenorului a continuat si la conferinta de presa. Ca si in alte r&acir (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prezența președintelui Klaus Iohannis in plenul Parlamentului European pentru a prezenta viziunea Romaniei despre viitorul Europei a suscitat reacții diverse in plan intern, printre care și numeroase critici privind discursul mult prea moderat fața de liderii PSD-ALDE și Guvernul Dancila. A gresit…

- O Romanie educata este o tara care se ingrijeste de viitorul cetatenilor ei inclusiv prin cultivarea dragostei fata de natura si protejarea mediului, a afirmat presedintele Klaus Iohannis intr-un mesaj transmis, luni, in cadrul Galei "Regaseste Romania", care a fost organizata de Federatia Coalitia…

- Selymes a fost sanctionat in baza articolului 65.a din Regulamentul Disciplinar, care prevede urmatoarele: "Abateri impotriva oficialilor. Persoana care savarseste abateri impotriva oficialilor de joc se sanctioneaza astfel: a) suspendare de la 2 la 8 jocuri pentru comportare jignitoare ori amenintare…

- Nathalie Ekeng, vaduva lui Patrick Ekeng, decedant in mai 2016 la un meci Dinamo - Viitorul, a vorbit despre situația sa. In interviul acordat ziarului Libertatea, Nathalie dezvaluie ca nu mai ține legatura cu cei de la Dinamo, ca echipa nu o ajuta financiar și despre procesul medicului Mihaela Duța.…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei este foarte aproape de calificarea la Campionatul European din 2019.In aceasta seara, la Cluj, selectionata tricolora a invins cu 2 0 Man 54, Puscas 71 Tara Galilor, in penultimul meci din preliminarii si mai are nevoie de un punct in ultima partida, cu Liechtenstein,…

- Fotbalistul Ianis Hagi, de la FC Viitorul, a declarat ca partidele cu Tara Galilor si Liechtenstein, ultimele din cadrul preliminariilor Campionatului European de tineret din 2019, sunt decisive pentru calificarea nationalei Under 21 a Romaniei, dar si pentru viitorul jucatorilor din lotul condus de…

- Artista, in varsta de 78 de ani, a suferit un transplant, dupa ce se lupta de mai multa vreme cu o boala de rinichi.In autobiografia sa "Tina Turner: My Love Story", vedeta povesteste cum atunci cand sanatatea a inceput sa i se deterioreze, sotul sau i-a fost alaturi, oferindu-se sa ii…