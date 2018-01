Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale este autorizat sa transmita urmatorul comunicat: Parastasul de 40 de zile, la Curtea de Arges Sambata, 13 ianuarie 2018, la ora 12, Familia Regala va lua parte la parastasul de patruzeci de zile de la trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai I al Romaniei. Slujba…

- Peste 30.000 de locuitori din mai multe orașe și comune ale județului Prahova au, incepand de luni, apa sfințita la robinet. Cum, este posibil? Apa care pleaca din stația de filtrare a fost sfințita chiar de la sursa de catre un preot. Este o tradiție de aproape doua decenii la care participa angajații…

- In Prahova, credinciosii ortodocsi nu s-au mai complicat sa se inghesuie la biserica pentru a primi un bidon cu agheasma, asa cum spune traditia de Boboteaza si asta pentru ca, incepand de luni vor avea apa sfintita direct la robinet, pentru opt zile, asa cum. Preotul paroh din satul Lunca Mare a mers…

- Un bistriE›ean a realizat o petiE›ie online prin care se cere amenajarea de trotuare pe toatAƒ Valea BA¢rgAƒului traversatAƒ de DN17. Acesta spune cAƒ odatAƒ ce va ajunge la 2.000 de semnAƒturi o va A®nainta autoritAƒE›ilor judeE›ene.

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), in calitate de membru activ al societații civile a transmis astazi o scrisoare catre Președintele Romaniei, Klaus W. Iohannis prin care ii supune atenției riscul generat de crizele repetate din sistemul public de sanatate…

- Trei judete din Bulgaria vor sa se uneasca cu Romania: "Nu ar trebui sa fim partasi la coruptie" Locuitorii din trei judete din Bulgaria ar vrea sa organizeze o consultare a cetatenilor in vederea obtinerii autonomiei in cadrul Bulgariei ori a unirii cu Romania, a declarat Boris Kamenov, initiatorul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat, la Realitatea TV, ca sistemul RO-ALERT de avertizare in timp real, prin telefonul mobil, in cazul unor evenimente grave, va incepe sa funcționeze din ianuarie anul viitor. El nu va fi insa de la inceput disponibil pe…

- Duminica, 31 decembrie, la ora 12:00 (miazazi), in Biserica Neagra va avea loc ultima slujba din acest an, dedicata tuturor creștinilor care doresc sa se roage pentru un an nou fericit, ferit de conflicte si escaladari ale violentei, pentru intelegere si respect, pentru dreptate si adevar, pentru justiție…

- Astazi, la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau au inceput activitatea 15 agenti de politie, care au absolvit cursurile Școlii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina. Noua promotie de politisti a fost repartizata la structuri de ordine publica si rutiera, [...] citește mai mult Post-ul Sunt…

- Frații Georgian Marius Neagoe si Vasile Cristian Neagoe, doi dintre apropiatii celebrului interlop Florin Pirjol zis Ghenosu, au fost arestati preventiv in ziua de Craciun. Aceștia sunt acuzati de tentativa de omor, respectiv complicitate la tentativa de omor. Georgian si Vasile Neagoe din Dambovita…

- Trichineloza este o boala parazitara care se transmite la om (zoonoza) prin consum de carne de porc (domestic sau salbatic) si produse din carne de porc neexaminate sanitar veterinar prin examen trichineloscopic direct/ digestie artificiala, iar la porcul viu infestat cu parazitul trichinela spiralis…

- V. Stoica Pentru doar 11 lei la cabinetele sanitare veterinare ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova sau contra unei sume cuprinse intre 15 și 25 de lei la cabinetele sanitare veterinare particulare, prahovenii vor putea sa foloseasca fara probleme pentru mesele de…

- "In luna cadourilor, alege sa daruiești o șansa la viața", acesta este motto-ul sub care se va desfașura campania de donare de sange organizata de Școala Postliceala "Louis Pasteur" din Campina, in colaborare cu Centrul de Transfuzii Sanguine din Ploiești.

- Cercetatorii de la Oxford au testat un fragment de os care se presupune ca ar aparține Sfantului Nicolae. In urma cercetarilor, oamenii de știința au confirmat vechimea relicvei iar acum se dorește și testarea moaștelor Sfantului care se afla in Veneția și Bari. Unul dintre cei mai indragiți Sfinți,…

- Apelurile la 112 fara motiv pot conduce la adevarate tragedii. Oamenii din domeniu sustin ca primesc multe apeluri false care financiar sunt costisitoare, dar care pe de alta parte pot costa vieti. In fiecare an, mii de romani suna la 112 si cer un medic la domiciliu, desi, in realitate, nu…

- DNA Ploiești l-a trimis in judecata pe primarul municipiului Campina, Horia Tiseanu, membru PNL, pentru abuz in serviciu, trafic de influența și instigare la delapidare in forma continuata.

- Amicalul „lupilor galbeni” cu CS Blejoi – ultimul al anului 2017 pentru Petrolul, se va juca astazi, de la orele 11,00, pe stadionul sintetic din Campina! Programat initial la Parcul Vest, tot pe teren sintetic, jocul a fost mutat din motive obiective, din cauza ploii cazute, terenul de langa Ploiesti…

- Anual, mii de romani suna la serviciile de urgența și cer intervenția ambulanței fara nici un motiv. O discuție cu specialiștii din domeniu arata ca inventivitatea unora nu are margini cand vine vorba despre glume proaste. Apelurile la 112 facute fara motiv se traduc in intervenții care, financiar vorbind,…

- Petre Apostol Cu pasi mici, dar siguri, comuna Berceni a devenit un reper in badmintonul romanesc, mai ales datorita implicarii antrenorului Adrian Basarabeanu in organizarea unui club sportiv de profil. Dar, acest sport a fost promovat la Berceni, in primul rand, de catre profesorul Tino Ferrario,…

- Este comentariul facut pe pagina personala de socializare a presedintelui Coalitiei Romanilor din SUA, preotul Chris Terhes care trage un semnal de alarma tururor liberalilor care fac deocamdata jocul Noii Securitati. Mai mult, preotul Terhes spune ca: Orban a compromis PNL-ul. A vandut acest partid…

- Wi-Fi gratuit in Gara Sinaia și alte șapte stații CFR. CFR Calatori a anunțat, prin intermediul unui comunicat ca, incepand de astazi, 8 noiembrie 2017, serviciul Wi-Fi este operațional in stațiile de cale ferata Sinaia, Bușteni, Azuga, Ploiești Sud, Pitești, Targu-Jiu, Caracal și Roșiorii de Vede.…

- „Achita inculpatul Blaga Vasile sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta. Ridica sechestrul asigurator dispus in cursul urmaririi penale”, a decis, luni, Tribunalul Capitalei. Decizia poate fi contestata de procurori cu apel. La ultimul termen de judecata, procurorii…

- Compania deține o poziție de monopol natural pe piața transportului petrolier din Romania și are ca acționar principal Statul Roman. Sistemul Național de Transport are 3800 km de conducte și o capacitate de transport de 18,5 milioane tone/an, acopera 24 din 42 județe ale țarii, este coordonat și monitorizat…

- AJOFM Prahova va pune la dispozitie lista actualizata a locurilor de munca vacante in Ploiesti si in localitatile invecinate: Nr. Crt Denumire Meseria Adr. loc munca Locuri 1 SC DIRECTOR SPECIAL TROOPS – D.S.T. SRL Agent de securitate Ploiesti, str. Veniamin Costache, nr.4, bl. 27G, ap.3, parter : 0720081581…

- Un taximetrist, in varsta de 53 de ani, a fost solicitat de doi clienți sa-i duca de la un restaurant din Campina pana la București, in Cartierul Pipera. Omul s-a bucurat ca are parte de o cursa buna, așa ca nu a stat pe ganduri. Drumul a decurs normal, fara incidente. Asta, pana la o intersecție de…

- Reprezentanti ai tuturor unitatilor de invatamant si de instructie din Ministerul Apararii Nationale au participat la finala Campionatului Militar de Orientare Sportiva, care s-a desfasurat pe un traseu realizat pe dealul Muscel, la marginea municipiului Campina. Competitia s-a desfasurat in perioada…

- Iuliu Fulga, șeful Serviciului de Medicina Legala din Galați, a fost reținut, impreuna cu asistentul șef, Radu Marinel, in urma descinderilor de joi facute de ofițerii DGA la Spitalul Județean Galați. Aceștia urmeaza sa fie prezentați Judecatoriei Galați cu propunere de arestare preventiva. Potrivit…

- Violeta Stoica Cifre alarmante anunțate public de șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgența Prahova, Mihai Dragan: circa 20 la suta dintre imobilele expertizate la nivel național și incadrate in clasa I de risc seismic se regasesc pe raza județului Prahova, fiind, in mare masura, cladiri de locuit…

- Romanca Lidia Dragescu, moarta in aceasta miercuri, la Londra, dupa ce a cazut de la o inalțime de 30 de metri de pe catedrala St Paul, se pare ca s-a sinucis. Acestea sunt cele mai recente informații furnizate de presa din Marea Britanie, care citeaza surse din poliția londoneza. Ipoteza sinuciderii…

- Constructia sub forma de “farfurie zburatoare” de pe DN 1 (Ploiesti - Brasov) la iesirea din Campina, uimeste pe fiecare calator ce-i trece pragul. Restaurantul “Autogrill” are un decor rupt din filmele SF si te intampina cu un personal amabil si bucate bine pregatite.

- La Partidul Miscarea Populara din Campina au avut loc, vineri seara, alegeri pentru noile structuri de conducere. Evenimentul s-a bucurat de prezenta mai multor invitati: presedintele PMP Prahova - deputatul Catalina Bozianu, consilierii judeteni Adrian Tomosoiu si Nicolae Maruntu, presedintele PMP…

- Pe data de 20 octombrie, in Ploiesti si Campina este programata Bursa de toamna a locurilor de munca, eveniment derulat de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova si menit sa le ofere tinerilor sansa de a interactiona direct cu reprezentantii firmelor care fac recrutari in aceasta…

- A1 Bucuresti – Pitesti, A2 Bucuresti – Cernavoda si A3 Bucuresti – Ploiesti, precum si DN1 intre Bucuresti si Ploiesti vor avea un sistem propriu de monitorizare video, al carui nod central de comunicatii va fi conectat la Centrul de Monitorizare si Informare de la DRDP Bucuresti. Proiectul, in valoare…

- Acțiunea va incepe la ora 9.00 și se va desfașura simultan la Campina (Casa de Cultura “Geo Bogza”) și Ploiești (Sala de conferințe a Hotelului Best). Agenții economici interesați pot confirma participarea la Bursa și pot trimite oferta cu locurile de munca disponibile pana pe 19 octombrie 2017, ora…

- Incepand de astazi pana pe 14 octombrie 2017, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești participa la Targul Internațional de Energie Regenerabila, Energie Convenționala, Echipamente și Tehnologii pentru Industria de Petrol și Gaze Naturale ExpoEnergiE 2017, care se desfașoara la Romexpo București, in Pavilionul…

- V. Stoica Autostrada A3 și DN1, pe sectoarele cuprinse intre București și Ploiești, ar putea sa aiba parte, pana in 2020, de implementarea unui sistem de monitorizare și de informare asupra traficului și a condițiilor de circulație, alaturi de alte autostrazi din Romania, cum sunt A1 București-Pitești…