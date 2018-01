Agerpres: Valentin Riciu, consilierul lui Carmen Dan (MAI), trei dosare

Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Riciu, consilierul ministrului de Interne, Carmen Dan, are mari probleme cu justitia. El este vizat in trei dosare penale de inselaciune, ultraj si abuz in serviciu, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.ro.

- Consilierul ministrului Afacerilor Interne si fost lucrator al Brigazii Rutiere Bucuresti, Valentin Riciu, transmite, intr-un raport inaintat conducerii MAI, ca nu a fost seful agentului Eugen Stan si ca nu a fost si nu este cercetat in vreun dosar penal pentru inselaciune

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a prezentat joi dimineata la Parchetul General, pentru a fi audiata in legatura cu dispozitivul de inregistrare gasit in locuinta sa. La intrarea in sediul Parchetului, Carmen Dan nu a vrut sa raspunda la intrebarile jurnalistilor. In noiembrie…

- Situația este tot mai tensionata in Guvern, dupa refuzul premierului Tudose de a da curs solicitarii ministrului de Interne, Carmen Dan, cu privire la demiterea șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu.Sursei politice au relatat, pentru STIRIPESURSE.RO, o discuție pe care premierul Tudose…

- Marian Godina il critica dur pe unul dintre consilierii ministrului de Interne, Carmen Dan. Asta dupa ce Vali Riciu a postat pe Facebook un text cu titlul “Noi, avem treaba!” in care infiera faptele politistului violator si se plangea ca el, prsonal, este atacat fara motiv. Un lider de sindicat l-a…

- Consilierul ministrului de Interne pe domeniul sindical, Valentin Riciu, a reacționat marți, dupa ce in presa a aparut informația ca ar fi avut o relație de prietenie cu polițistul-pedofil, Eugen Stan.

- Testele sunt vechi de peste 40 de ani si se gasesc la o simpla cautare pe Google, cu tot cu evaluarea rezultatelor in functie de raspunsuri, scrie Mediafax. Informatia este confirmata de Dumitru Coarna, presedinte SNPPC, precum si de Cosmin Andreica, presedintele Sindicatului Politistilor…

- In opinia liderului sindical, acest lucru constituie 'o problema'. In mass media au aparut mai multe articole in care sunt citati lideri ai unor sindicate din Politie care au contestat cererea de demitere a chestorului sef Bogdan Despescu si care au atras atentia ca unul dintre consilierii personali…

- „Ai mințit vreodata?/ Prefer sa fiu „lup” și sa-i manânc pe alții, decât sa fiu „miel” mâncat de ceilalți". Sunt doar câteva dintre „problemele” la care polițiștii trebuie sa dea un raspuns, în momentul de fața, în cadrul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, referindu-se la cazul polițistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitaților Poliției se folosesc teste psihologice fara licența, solicitand refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat astazi (marți, n.r.) cu șeful centrului de…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a apreciat luni ca nu este necesara schimbarea din functie a ministrului de interne, Carmen Dan, dupa ce au fost necesare cateva zile pentru a-l prinde pe politistul suspectat de pedofilie. "Nu stiu, nu sunt in domeniul…

- Amanunte incredibile din interiorul Ministerului de Interne ies la iveala. Se pare ca mai multi sefi din cadrul MAI ar detine imperii imobiliare fabuloase. Asta sustine jurnalistul Catalin Tache. Acesta spune ca sefii de structuri isi construiesc imperii imobiliare. Jurnalistul mai spune ca pe Litoral,…

- Dezvaluiri explozive din interiorul Ministerului de Interne. Se pare ca ar exista un scandal imens intre subordonatii ministrului Carmen Dan. Jurnalistul Catalin Tache spune ca desi schimbarea de linii de la Ministerul de Interne parea a fi una definitiva, lucrurile par sa reintre in „normal“. Cei…

- Dupa aproximativ o ora si jumatate de discutii cu medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, ministrul Carmen Dan a declarat presei ca, din punctul sau de vedere, faptul ca politistul nu purta casca a fost o eroare umana, nu una de sistem. „Am fost si l-am vazut pe colegul nostru.…

- Lovitura dura primita de "Fabrica de generali" din cadrul Ministerului de Interne. Potrivit National, desi era cap de lista pentru promovarea in rang de general, unul dintre varfurile structurii a fost omis de catre presedintele Iohannis la inaintarea in grad. Citeste si: Victor Ponta, reactie…

- Populația rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului Național de Statistica (INS).INS a luat in calcul la estimarea populației…

- Intrebat daca a discutat cu ministrul de Interne despre faptul ca aceasta a gasit un dispozitiv de inregistrare in apartamentul in care locuieste, Tudose a raspuns: „Nu am discutat, daca simtea nevoia ma suna”. „Asa, ca sa o intreb ce mai gaseste domnia sa prin casa?”, a mai spus șeful Executivului.…

- Astfel, judecatorii au mentinut ordonantele date de procurorul de caz si de seful acestuia de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brasov, anunta SpyNews. Marian Godina o taxeaza ironic pe Carmen Dan, ministrul de la Interne, dupa greseala de gramatica "In temeiul art. 341 alin.6…

- "In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute de art 224 si art 226. Cercetarile continua sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", precizeaza sursa citata. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat,…

- Potrivit IGPR, o echipa operativa din cadrul Politiei Romane s a deplasat, miercuri dupa amiaza, la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmeaza sa fie expertizat, cercetarile continuand sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta…

- O echipa operativa din cadrul Poliției Romane s-a deplasat, miercuri dupa-amiaza, la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmeaza sa fie expertizat, cercetarile continuand sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- O persoana a fost retinuta de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fiind suspectata sa ar fi incercat sa ofere mai multor oameni 5.000 de euro pentru a i determina sa omoare un barbat in varsta de 48 de ani. Potrivit anchetatorilor, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de…

- Un scandal uriaș a izbucnit în PSD, din cauza ministrului de Interne. Mai mulți oameni din PSD îi reproșeaza ministrului Carmen Dan ca da puteri sporite angajaților Ministerului de Interne, prin noul Statut al polițiștilor. Cei din partid spun ca oamenii se plâng tot mai…

- Iata ca desi probabil Carmen Dan e singura care mai crede ca se afla pe bune la conducerea Ministerului de Interne, o noua mutare demonstreaza ca la MAI avansarile in grad se fac strict pe biletele, dupa cum este si cazul subsecretarului de stat Mihai Valeriu, cel aflat in plin proces de demolare a…

- Deputatul Catalin Radulescu a ramas fara mașina de lux de 150.000 de euro. Radulescu susține ca mașina i-a fost furata miercuri dimineața, chiar de langa Parlament și sediul SRI. „Dimineața (miercuri dimineața – n.r.), la ora 10.00, am vrut sa vin la Comisia de Ancheta și cand am ieșit din bloc nu…

- "Nu-mi cer scuze pentru ca am pronuntat gresit un sunet! Sunt om, nu sunt masina! Imi cer scuze insa pentru iritare, pentru oboseala, pentru momentul in care m-a parasit calmul, pentru ca in loc sa vorbim despre oameni responsabili, care tocmai aratasera ce pot face pentru colegii lor din strada,…

- "Vreti sa va dau eu, acum, nume si pronume si toate cele?", le-a spus Carmen Dan jurnalistilor, la Sibiu, unde a participat la un exercitiu organizat la Centrul Chinologic. Ea a mai afirmat ca soferul autocarului Jandarmeriei "va suporta rigorile". Un autocar inmatriculat la Ministerul…

- Un accident de proportii a fost evitat in ultima clipa, pe o artera aglomerata din Bucuresti. Un autocar al Ministerului de Interne, care circula cu o viteza mult prea mare, a depasit un tramvai oprit in statie, a intrat pe contrasens si a fost foarte aproape sa spulbere masinile oprite la semafor.…

- Anunt ciudata al Ministerului de Interne. Sefii di MAI vor sa ia o hotarare care ar putea declansa un adevarat scandal. Va supune dezbaterii publice Ordinul ministrului de Interne privind activitatea de management resurse umane in unitațile de poliție și militare din cadrul instituției.Citeste…

- Un nou scandal 'zguduie' Academia de Poliție. Corpul de control al Ministerului de Interne investigheaza o posibila acordare “pe ochi frumoși” a unei locuințe de serviciu.Un apartament de 3 camere din București ar fi fost distribuit unei angajate a departamentului financiar dupa ce ar fi fost…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de numitul: G.F.M, sub aspectul savarsirii infractiunilor de viol si talharie calificata, prevazute si pedepsite de art. 218 alin. 1 din C.pen. si de art. 233 234 alin.…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: La Parchetul de pe langa Judecatoria Petrosani s-a constituit astazi, 30 octombrie 2017, un dosar avand ca obiect…

- Nicoleta Rhfir, procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, fost inspector la Inspectia Judiciara, isi va continua activitatea la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. Evidenta nominala a procurorilor detasati membri cu activitate permanenta CSM numiti inspectori CSM…

- Vom avea o iarna grea, cu geruri cumplite. Anuntul vine de la meteorologi, care au anuntat, pentru luna ianuarie temperaturi care scad pana la minus 30 de grade. Autoritatile constantene dau asigurari ca judetul nostru este pregatit sa faca fata unei ierni grele, iar cele mai multe primarii spun ca…