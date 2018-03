Stiri pe aceeasi tema

- Starea Iuliei Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, ”se imbunatateste rapid”, a anuntat luni spitalul in care este ingrijita, impreuna cu tatal ei, de cand au fost gasiti otraviti, pe 4 martie, la Salisbury, in sud-vestul Angliei, relateaza AFP.”Ma bucur sa va pot anunta o imbunatatitre…

- In schimb, medicii au informat ca tatal ei, Serghei Skripal, se afla in continuare in stare critica."Sunt incantata sa anunt o imbunatatire a starii domnisoarei Skripal", a declarat Christine Blanshard, directorul Spitalul Districtului Salisbury."Aceasta a raspuns la tratamente, dar continua…

- Starea de sanatate a Iuliei Skripal, otravita la Salisbury (sud-vestul Angliei) pe 4 martie in acelasi timp cu tatal ei, fostul spion rus Serghei Skripal, 'se amelioreaza rapid', a anuntat joi spitalul in care cei doi sunt ingrijiti, relateaza AFP. 'Starea Iuliei Skripal se amelioreaza rapid.…

- Poliția britanica considera ca Serghei Skripal și fiica sa Iulia au intrat in contact cu sustanța otravitoare la domiciliul fostului spion dublu, unde cea mai mare concentrație de neurotoxina a fost descoperita pe ușa locuinței, a anunța ieri site-ul poliției din Londra. „Ca rezultat al examinarii medico-legale…

- Detectivii care investigheaza otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale Yulia Skripal au declarat ca cei doi ar fi fost otraviti cu neurotoxina in fata casei lor din Salisbury, scrie The Guardian.

- Detectivii care investigheaza cazul otravirii cu agentul neurotoxic Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, au descoperit ca cei doi ar fi fost otraviți chiar in fața casei lor din Salisbury, informeaza The Guardian .

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, otraviti la 4 martie, au avut primul contact cu agentul neurotoxic la domiciliul lor din Marea Britanie, a anuntat miercuri politia britanica, scrie AFP.

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, otraviti la 4 martie, au avut primul contact cu agentul neurotoxic la domiciliul lor din Marea Britanie, a anuntat miercuri politia britanica, scrie AFP. Potrivit unui cominicat al Politiei britanice, cea mai mare concentratie a agentului neurotoxic…

- Politia britanica a anuntat, miercuri, ca fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au intrat pentru prima oara in contact cu agentul neurotoxic ”Novicioc” la domiciul acestora din orasul Salisbury, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, otraviti la 4 martie, au avut primul contact cu agentul neurotoxic la domiciliul lor din Marea Britanie, a anuntat miercuri politia britanica, scrie AFP. "Expertii au stabilit ca cea mai mare concentratie de agent neurotoxic s-a…

- 48 dintre persoanele expulzate sunt diplomati de la Ambasada Rusiei, iar 12 sunt rusi care lucreaza la Organizatia Natiunilofr Unite. Tarile membre UE au convenit vineri sa adopte noi masuri punitive impotriva Rusiei dupa atacul neurotoxic in urma caruia fostul spion rus Sergei Skripal si…

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, se afla in stare critica, dar stabila, dupa ce au fost atacati cu o substanta neurotoxica in orasul englez Salisbury, a anuntat Cara Charles-Barks, directorul executiv al fundatiei Salisbury NHS, relateaza site-ul The Independent.

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Rusia a exprimat indoieli miercuri privind acuzatiile Londrei, care a pus-o in cauza in legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, sugerand ca s-ar putea ca autoritatile britanice sa fi inscenat-o, relateaza AFP. In fata unui front comun occidental si vizat de sanctiuni…

- "Daca Guvernul britanic continua sa ia unele masuri antiruse, vor riposta in conformitate cu principiul reciprocitatii", a declarat Lavrov, dupa o intrevedere cu omologul sau nipon, Taro Kono.Oficialul de la Moscova a indemnat autoritatile britanice sa "raspunda cu calm" la atacul neurotoxic,…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a acuzat miercuri Londra ca a ”ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice” in cazul otravirii unui spion in Marea Britanie si a amenintat ca va riposta unor eventuale noi ”onitiative antiruse”, relateaza AFP. ”Nu exista vreo indoiala ca Guvernul…

- Avem dovezi ca in cursul ultimilor zece ani, Rusia nu doar a efectuat lucrari de dezvoltare a acestui agent neurotoxic cu scopul de a comite asasinate, ci a si acumulat si stocat agentul Noviciok. Maine, experti din cadrul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice vor veni in Marea Britanie.…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- ''Un numar de 23 de membri ai personalului diplomatic al Ambasadei Marii Britanii din Moscova sunt declarati persona non grata si vor fi expulzati in decurs de o saptamana'', a anuntat MAE rus, care l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow. Moscova a anuntat totodata ca va fi inchis…

- Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow, este convocat sambata la Ministerul rus de Externe, pentru a doua oara in aceasta saptamana, relateaza AFP si Reuters. ''Ambasadorul britanic este convocat sambata la Ministerul de Externe'', au relatat agentiile ruse de presa. Convocat…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a indicat ca Rusia nu a declarat niciodata organizatiei stocurile de agent neurotoxic Noviciok, relateaza vineri agentia DPA. Potrivit OIAC, nici un organism guvernamental nu a inregistrat vreodata arma chimica respectiva. Daca Rusia…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca acuzatiile Guvernului britanic cu privire la implicarea directa a presedintelui rus Vladimir Putin in atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus sunt impardonabile, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- Jens Stoltenberg a precizat ca otravirea fostului spion rus se incadreaza ”in tiparul unui comportament nesabuit”, insa a atras atentia ca Marea Britanie si Rusia trebuie sa continue dialogul. ”Nu vrem un nou Razboi Rece. Nu vrem o noua cursa a inarmarilor. Rusia este vecinul nostru si, prin…

- Aceasta riposta va fi 'bine gandita' si 'va corespunde in totalitate intereselor tarii noastre', a afirmat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, intr-o conferinta de presa. Aflat la Astana, in capitala Kazahstanului, pentru o reuniune cu privire la Siria, seful diplomatiei…

- Serghei Skripal si fiica lui se afla in continuare in stare critica dupa ce au fost gasiti in stare de inconstienta, duminica, 4 martie pe o banca in apropierea unui centru comercial din orasul Salisbury, situat in sud-vestul Angliei.

- Poliția din Noua Zeelanda a anunțat ca a investigheaza posibila otravire a unui spion rus pe teritoriul țarii sale. Barbatul care a spus ca a lucrat pentru serviciile de informații ruse a fost otravit in Auckland cu mai mult de un deceniu in urma, scrie Time. Victima, Boris Karpichkov, care a declarat…

- Un fost spion rus a povestit ca a fost si el victima unei tentative de otravire, cand incerca sa isi faca pierdute urmele in Noua Zeelanda, iar acum autoritatile ancheteaza cazul. Politia neozeelandeza a anuntat, joi, ca a inceput o ancheta cu privire la acuzatiile unui fost agent dublu, care…

- Marea Britanie alaturi de Germania, Franța și SUA condamna intr-un comunicat comun atacul cu agent neurotoxic asupra lui Skripal și spun ca o responsabilitate a Rusiei este “singura explicație plauzibila”, citeaza BBC News documentul emis de oficialii celor patru state. Documentul a condamnat “prima…

- Liderii Frantei, Germaniei, Statelor Unite si Regatului Unit afirma joi, intr-un comunicat comun, ca responsabilitatea atacului cu novocioc, un agent neurotoxic de la Salisbury, pe 4 martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, revine Rusiei – ”singura explicatie plauzibila”, relateaza BBC…

- Consiliul de Securitate al ONU a dezbatut miercuri, 14 martie, incidentul din Salisbury, unde au fost otraviți cu o neurotoxina fostul ofițer GRU Serghei Skripal și fiica sa Iulia. Dupa o scurta ședința in spatele ușilor inchise, reuniunea s-a desfașurat in ședința publica, la insistența diplomaților…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent. "Daca guvernul crede ca este…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU referitoare la otravirea fostului spion Serghei Skripal in Anglia va avea loc miercuri la ora 19:00 GMT, sesiune publica desfasurata la cererea Londrei, relateaza AFP si Reuters. Potrivit presedintiei olandeze in exercitiu a celei mai inalte instante…

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- Guvernul a conchis ca ”foarte probabil” Rusia se face vinovata de acest atac asupra lui Serghei Skripal si fiicei sale Iulia, pe 4 martie, adauga postul britanic. Ambasadorul rus la Londra a fost convocat sa spuna daca a fost vorba despre ”o actiune directa a statului rus” sau daca a fost…

- Fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost otraviti cu un agent neurotoxic numit „novicioc” (novice), o arma dezvoltata de Uniunea Sovietica la sfarsitul Razboiului Rece.

- Tom Tugendhat, presedintele Comisiei pentru relatii externe din parlamentul britanic, a declarat luni ca atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal la Salisbury (sudul Angliei) seamana cu o tentativa de asasinare organizata de un stat si ca se asteapta ca Moscova sa fie…

- Persoanele care s-au aflat atât în restaurantul, cât si în pub-ul în care au fost otraviti fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost sfatuite sa-si curete bine hainele si obiectele personale.

- Anchetatorii britanici au descoperit urme ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale intr-un restaurant unde acestia mancasera, a relatat BBC sambata seara, potrivit dpa. Substanta respectiva a fost gasita in restaurantul italian Zizzi…

- Rusia poate ajuta Marea Britanie in ancheta cu privire la otravirea unui fost agent dublu rus GRU si a fiicei sale in regat, a declarat vineri ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, care a catalogat insa drept ”propaganda” acuzatii cu privire la o eventuala implicare a Moscovei in aceasta otravire,…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…

- Serghei Skripal, cetațeanul rus condamnat pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, si fiica acestuia sunt in stare critica, dupa ce au intrat in contact cu o substanța, in urma unui incident care a avut loc, duminica, in orașul britanic Salisbury. ...

- Fostul ofiter GRU Serghei Skripal, condamnat pentru tradare in Rusia și mai tarziu grațiat, impreuna cu fiica sa, anterior descoperiti leșinați pe o banca in orașul englezesc Salisbury, se afla in stare de coma. Oficialii Scotland Yard, susțin ca, potrivit primelor examinari, cei doi au fost otraviți…

- Un politist britanic se afla la spital in stare grava, otravit si el, in atacul chimic caruia i-au cazut victime spionul rus Serghei Skripal si fiica sa. Este primul om care a ajuns la apelul de urgenta declansat duminica, dupa ce rusul si fiica sa si-au pierdut cunostinta.

- Informații noi in cazul otravirii fostului spion rus in Anglia. Poliția britanica a anunțat ca impotriva lui Serghei Skripal și a fiicei sale a fost folosit un gaz iritant. Deocamdata nu este clar despre ce tip de otrava este vorba.

- Fostul agent dublu rus, Serghei Skripal, si fiica sa, Iulia, se afla in continuare in stare critica, la terapie intensiva, a declarat miercuri politia britanica, lansand un apel catre martori sa ajute cu orice fel de informatii despre acest caz, relateaza Reuters. Serghei Skripal (66 de ani) Iulia (33…

- Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in anul 2010 dupa un schimb de agenti de spionaj efectuat intre Statele Unite si Rusia. Skripal, fost colonel in serviciile secrete ruse, a fost condamnat in 2006 la inchisoare pentru spionaj in favoarea Marii Britanii.…