Stiri pe aceeasi tema

- Agentul guvernamental al Romaniei la CEDO transmite, intr-un punct de vedere adresat CCR, privind problema completurilor specializate ale ICCJ, ca sesizarea formulata de Florin Iordache este admisibila, chiar daca nu a fost facuta de președintele de drept al Camerei Deputaților, contrazicand astfel…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, considera ca prin sesizarea formulata de vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, in cazul completurilor specializate, se doreste renuntarea la repartizarea aleatorie a dosarelor de coruptie. "Incepand cu…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, considera ca prin sesizarea formulata de vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, in cazul completurilor specializate, se doreste renuntarea la repartizarea aleatorie a dosarelor de coruptie. "Incepand cu anul…

- Mutare bomba cu doar o zi inainte de ședința CCR in care judecatorii vor da verdictul privind completurile specializate pe cazuri de corupție, pe care Inalta Curte de Casație și Justiție nu le-ar fi constituit la procesele judecate de magistrații din cadrul ei. Sesizarea la CCR pe aceasta tema a…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, a declarat, luni, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, legat de acuzațiile pe care le-au adus Victor Ponta și Rareș Bogdan ca sesizarea la CCR pe completurile specializate ar fi fost redactata de judecatorul constituțional Marian Enache, ca informațiile lansate…

- Florin Iordache, in calitatea de președinte al Camerei Deputaților, a sesizat Curtea Constituționala, reclamand un conflict instituțional intre Parlament și Instanța Suprema, referitor la...

- Guvernul pregateste un act normativ prin care agentul guvernamental la Curtea Europeana a Drepturilor Omului primeste rang de secretar de stat. In prezent, agentul guvernamental are doar rang de director general. Modificarea pregatita de Executiv ar insemna si un numar mai mare de subordonati pentru…

- Avocatul Viorel Mocanu a fost numit, marți, in funcția de agent guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Viorel Mocanu a fost numit, marți, prin decizia prim-ministrului Viorica Dancila, in funcția de agent guvernamental pentru Curtea Europeana…