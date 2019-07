Agentul 007 ar putea fi interpretat de o actriță de culoare Agentul 007 ar putea fi interpretat de o actrița de culoare. Se pare ca Lashana Lynch va fi succesoarea lui Daniel Craig, considerat cel mai bun agent secret din istorie. Actrița britanica de origine jamaicana, in varsta de 31 de ani, nu va intra in pielea lui James Bond, ci va prelua numarul agentului secret 007, dupa ce acesta se retrage din agenție, in urmatorul film al seriei, cel cu numarul 25, ce urmeaza sa fie lansat anul viitor. Lashana Lynch Insa Daniel Craig nu va disparea definitiv din peisaj, scrie Daily Mail . Actorul se va intoarce la un moment dat pentru a-l infrunta pe eroul negativ,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- "Exista o scena-cheie la inceputul filmului cand M spune "Vino in 007!", si merge catre Lashana", a spus sursa. "Bond ramane Bond dar a fost inlocuit ca 007". De origine din Londra, Lynch, in varsta de 31 de ani, si-a facut debutul in "Fast Girls" din 2011, dar rolul ei important a fost la inceputul…

