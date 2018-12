Stiri pe aceeasi tema

- Plata prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap se va face, incepand din ianuarie 2019, direct de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala. Decizia Executivului are in vedere simplificarea procedurii de plata a beneficiilor sociale destinate persoanelor cu dizabilitati.

- Banii necesari pentru plata salariilor asistentilor persoanelor cu handicap si pentru indemnizatiile persoanelor cu dizabilitati din Brasov nu ajung pentru luna decembrie, primarul George Scripcaru facand apel, marti, la parlamentari, sa transmita Ministerului Finantelor sa vireze sumele necesare.

- Primaria Capitalei anunta ca, la un an de la lansarea proiectului privind acordarea de stimulente financiare pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap, exista peste 43.000 de beneficiari si s-au facut plati in valoare de circa 45 de milioane de euro.“Se implineste un an de…

- "Este o analiza. (Legea pensiilor n.red.) este din 2 octombrie la Ministerul de Finante, se face o analiza, un calcul si probabil ca astazi o sa dam un aviz pe acest proiect de lege, pentru ca eventual joi sa avem pe masa ministrilor acest proiect de lege. Impactul pe legea aceasta ar incepe ceva…

