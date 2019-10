Stiri pe aceeasi tema

- O puternica furtuna care a dus deja la perturbarea Marelui Premiu de Formula 1 si a Campionatului Mondial de Rugby ar putea provoca cele mai insemnate precipitatii si vanturi inregistrate in capitala nipona in ultimii 60 de ani precum si haos in transporturi, informeaza vineri Reuters. Taifunul Hagibis,…

- Administratia kurda ar putea lansa discutii cu Damascul si Moscova, cu scopul de a asigura securitatea regiunii in fata unei ofensive turce, in cazul in care fortele americane evacueaza in totalitate zona de frontiera, a avertizat marti un oficial kurd sirian de rang inalt, iar Guvernul sirian i-a indemnat…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, a anuntat în mod oficial demararea unei anchete care ar putea avea drept rezultat initierea procedurii de demitere a președintelui Donald Trump, anunta Reuters și AFP. "Saptamâna aceasta, presedintele Donald Trump a recunoscut…

- Cel putin zeci banci europene au anuntat, de la inceputul anului și pana in prezent, ca vor elimina peste 44.000 de locuri de munca, in contextul perioadei dificile prin care trece acest sector ce se confrunta cu dobanzi foarte mici si cu tensiunile comerciale, informeaza thelocal.de, potrivit Mediafax.Cel…

- Voucherele de vacanta vor fi acordate pe card, renuntandu-se la variantele pe hartie, iar pentru lunile de extrasezon, aprilie, mai, octombrie si noiembrie ar putea fi acordate vouchere cu o valoare mai mare, de 2.080 de lei, potrivit lui Adrian Voican, vicepresedinte al Federatiei asociatiilor de…

- Institutul de cercetare economica Ifo din Munchen si-a redus estimarile privind evolutia PIB-ului Germaniei in 2019 si a avertizat chiar ca o recesiune va lovi cea mai mare economie europeana in trimestrul trei din 2019, sporind astfel presiunile asupra BCE pentru a-si relaxa politica monetara si…

- Marea Britanie a avertizat luni Uniunea Europeana ca trebuie sa-si schimbe pozitia 'incapatanata' asupra Brexitului pentru a evita o iesire a Regatului Unit fara acord, a avertizat ministrul de externe britanic Dominic Raab, insistand ca el doreste un acord, insa UE trebuie sa-si schimbe pozitia,…

- Cel puțin 14 state din Venezuela, dar și capitala țarii, Caracas, sunt afectate începând de luni de o pana masiva de curent electric, aceasta fiind cea mai mare întrerupere a alimentarii cu energie electrica din luna martie pâna în prezent, informeaza Mediafax citând…