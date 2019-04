Agențiile ONU cer ca noile legi penale din Brunei să fie anulate Liderii ONU declara ca noile legi penale adoptate de Brunei, care impun pedeapsa cu moartea în cazul relațiilor dintre persoane de același sex, al adulterului sau al nașterii în afara casatoriei, "încalca normele internaționale ale drepturilor omului", fiind necesara suspendarea lor, potrivit UN News.



