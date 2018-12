Stiri pe aceeasi tema

- GMP Advertising si WEBSTYLER fuzioneaza, noua entitate fiind condusa de Bogdan Nitu in calitate de General Manager. Unirea celor doua agentii are la baza un nou produs si o noua filozofie prin care comunicarea brandurilor este abordata integrat.

- Facebook a anuntat luni ca Adam Mosseri, vicepresedintele pentru managementul de produs al Instagram, va prelua conducerea companiei, in urma demisiei neasteptate a co-fondatorilor acesteia, Kevin Systrom si Mike Krieger, de saptamana trecuta, transmite CNBC.

- La sediul Consiliului Județean Dambovița, a avut loc o intalnire de lucru intre conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), reprezentanții Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Dambovița si primarii unitaților administrativ-teritoriale din județul Dambovița.…

- Fostul premier francez, Manuel Valls, care detine de asemenea si cetatenie spaniola, a anuntat marti ca va candida pentru functia de primar al orasului Barcelona, relateaza site-ul postului France 24.

- Deputatul liberal Gigel Stirbu a anuntat luni pe Facebook ca va propune conducerii partidului inceperea demersurilor in vederea revocarii lui Dragnea de la conducerea Camerei, transmite News.ro . “Astazi, in sedinta Biroului Executiv al Partidului National Liberal voi propune spre analiza oportunitatea…

- Meciul anului pentru FC Unirea Alba Iulia, cel cu FCSB, din șaisprezecimile Cupei Romaniei, va avea loc pe stadionul din Zlatna și nu pe „Cetate”, așa cum și-ar fi dorit gazdele. Partida FC Unirea Alba Iulia – FCSB se va disputa joi, 27 septembrie 2018, de la ora 21:30. Conducerea clubului din Alba…

- De profesie biolog marin, Adrian Bavaru a absolvit Facultatea de Biologie la Universitatea din Bucuresti, in 1959, si a obtinut doctoratul in biologie marina la aceeasi universitate, in anul 1978, cu teza "Contributii la studiul asociatiilor algale din faciesul de piatra de la litoralul romanesc al…

- "Dincolo de optiunile sau opiniile mele personale am discutat, astazi, cu colegii din BPJ pentru a stabili un punct de vedere comun in ceea ce priveste situatia interna din PSD. Le-am cerut sa fie deschisi si sinceri. La randul lor, acestia au discutat in aceasta perioada cu membrii si simpatizantii…