'Datorita noilor tehnologii, sistemului de automatizare si posibilitatii de sponsorizare a fiecarui continut care apare pe retelele de social media, in prezent stirile false sunt raspandite si sunt disponibile in pachete care circula in retea', a subliniat dna Krasniqi, adaugand ca exista nenumarate cazuri inregistrate in ultimii ani de turbulente sociale provocate sau starnite de stiri false care pot provoca, de asemenea, violenta in societatile noastre. Situatia este si mai dificila, avand in vedere ca, potrivit statisticilor Uniunii Europene, aproximativ 65% dintre cetateni folosesc retelele…