Stiri pe aceeasi tema

- Bild relateaza despre deplasarea Angelei Merkel la Osaka, in vederea summitului G20, dupa ce cancelarul a manifestat un nou episod de tremur in timpul unui eveniment oficial. Cancelarul german a trebuit sa indure o lunga calatorie cu avionul pana la Osaka, unde o aștepta o zi și mai lunga…

- "Germania are multe de invatat de la Brazilia" in ceea ce priveste protejarea mediului, i-a replicat joi presedintele brazilian Jair Bolsonaro cancelarului federal german Angela Merkel, inainte de summitul G20 din Osaka, unde, potrivit acestuia, "Brazilia nu va accepta sa fie tratata ca in trecut",…

- Angela Merkel a fost vazuta tremurand joi, la o intalnire la care a participat si presedintele Frank-Walter Steinmeier. Cancelarul Germaniei a facut o criza asemanatoare si saptamana trecuta, in timpul ceremoniei de primire a noului presedinte al Ucrainei. In imaginile difuzate de presa straina se poate…

- Incidentul de joi s-a petrecut in cadrul unei ceremonii formale de investire in functie a noului ministru al Justitiei, care a avut loc la Palatul Bellevue. Angela Merkel a inceput sa tremure in timp ce statea in picioare langa presedintele Republicii, Frank-Walter Steinmeier, care rostea un discurs.…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost vazuta tremurand marti in timp ce il primea pe noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat in vizita in Germania, ceea ce a ridicat ingrijorari in legatura cu starea sa de sanatate, relateaza DPA. In timp ce astepta alaturi de Zelenski trecerea…

- Cei doi pretendenti la functia de presedinte al Ucrainei, Petro Porosenko si Volodimir Zelenski, s-au deplasat vineri la Berlin si Paris, cu noua zile inaintea celui de-al doilea tur de scrutin, transmite AFP. In timp ce presedintele ucrainean Porosenko discuta in capitala Germaniei cu…

- Herlind Kasner, mama cancelarului german Angela Merkel, a decedat la varsta de 90 de ani, a comunicat miercuri Guvernului de la Berlin, conform agentiei DPA si site-ului T-online.de, transmite Mediafax.Decesul mamei cancelarului Germaniei s-a produs in urma cu cateva zile, dar a fost confirmat…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, il va primi la Berlin, pe 12 aprilie, pe presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, cu cateva zile inainte de turul al doilea al scrutinului prezidential ucrainean, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit mediafax.Citește și: Oreste il spulbera…