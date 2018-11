Agentii ONU: Foametea loveste orasele asiatice in plina expansiune Sute de milioane de copii si adulti in orasele in plina expansiune din Asia sunt subnutriti si vor ramane in aceasta situatie fara o planificare urbana “incluziva si sustenabila”, au avertizat vineri oficiali ai Natiunilor Unite, citati de Reuters, informeaza AGERPRES . Regiunea Asia-Pacific are cea mai ridicata rata globala de urbanizare si de asemenea peste jumatate din cele 821 de milioane de persoane subnutrite in lume, au declarat patru agentii ale ONU intr-un raport publicat la Bangkok. “Progresul in reducerea subnutritiei a incetinit puternic”, au declarat sefii regionali ai Organizatiei… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

