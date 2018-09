Stiri pe aceeasi tema

- Politistii efectueaza joi perchezitii la domiciliile a trei persoane din municipiul Bucuresti, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in domeniul comertului intracomunitar cu autoturisme second-hand, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane. Conform unui…

- Inspectoratul General al Poliției Romane cauta șef pentru Inspectoratul de Poliție al județului Hunedoara. In acest sens, IGPR organizeaza concurs pentru ocuparea “functiei de sef al inspectoratului de politie judetean I la Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara, prevazuta la pozitia 1 din…

- In aceasta dimineața, politisti ai Inspectoratului de Poliție Județean Prahova efectueaza 4 percheziții, in București, Giurgiu și Prahova, la persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 3.700.000 de lei, prin evaziune fiscala. 22 de mandate de aducere vor fi puse in aplicare.La data…

- "Daca va fi nevoie, Sindicatul National al Agentilor de Politie va asigura suport juridic politistilor de frontiera si oricarui agent de politie implicat in acest caz, cu mentiunea ca doar politistii de frontiera au fost instruiti cu privire la Conventia ONU de la Viena ratificata in 1980 de statul…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie le cere, miercuri, agentilor de politie, cu referire la cazul romanului venit din Suedia cu numar de inmatriculare M...PSD, sa ceara dispozitii scrise cand au suspiciuni asupra ordinelor primite, ca sa evite astfel cercetarea disciplinara sau penala.

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat, saptamana trecuta, 63 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km/h, cea mai mare viteza fiind inregistrata pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, cand un cetatean sirian a fost prins cu 228 km/h. In perioada…

- Anchetatorii nu au stabilit inca motivele pentru care un tanar de 21 de ani din Buzau și-a dat foc in fața Parcului Crang. Victima are arsuri pe 70% din suprafața corpului. Starea baiatului este foarte grava, el se zbate intre viața și moarte la un spital din București. Potrivit…