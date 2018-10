Stiri pe aceeasi tema

- Un brașovean stabilit in Glendale, SUA, care și-a luat cu el o Dacie 1300 cu care se mai plimba uneori, a fost oprit duminica de un aget de circulație. Romanul, Eduard Palaghita, nu depașise viteza legala și nici nu incalcase alta regula de circulație. Polițistul a fost pur și simplu…

- Magda Vasiliu este dezamagita de atitudinea unui preot ortodox. Fosta prezentatoare TV a dat publicitații un mesaj pe care acesta l-a trimis enoriașilor in Italia, de referendum. „Mesaj trimis de un preot ortodox enorașilor din Italia. Mi-e sila. Cum adica nu-l mai spovedesc pe cel care n-a votat?!?!?…

- Dupa eșecul referendumului, Patriarhia Romana i-a indemnat pe oameni la unitate spirituala si la apararea in continuare a familiei. De asemenea, le-a multumit celor aproape patru milioane de cetateni romani care au raspuns pozitiv prin participarea lor la vot. „Referendumul ne-a oferit posibilitatea…

- Circulația rutiera va fi inchisa total intre municipiul Dej și comuna Mica, vineri, 5 octombrie, intre orele 01:00 – 05:00, din cauza lucrarilor demarate la pasajul de cale ferata. Avand in vedere lucrarile care se efectueaza pentru modernizarea pasajului de cale ferata pe DJ 161 D, respectiv pasajul…

- O banda suplimentara de circulație a fost deschisa pe strada București, tronsonul cuprins intre str. Lev Tolstoi – bd. Dacia, iar lucrarile de amenajare se vor incheia in zilele urmatoare.

- Doi handbalisti au murit si alti doi au fost raniti intr-un accident rutier produs pe o autostrada din Spania. Cei patru sportivi, in varsta de 19 ani, calatoreau spre Girona pentru a asista la un meci de fotbal. Marti Batalle Garcia, junior la echipa BM Granollers, si Xavier Pocurull Fuentes, fost…

- Simona Untaru, unica romanca caștigatoare a concursului „The Look of the year”, a pozat recent pentru cunoscutul artist Raphael Mazzucco din New York (Montauk). Artistul este cunoscut in lumea fashion prin palmaresul de picturi care reprezinta numai modele de top: precum Adriana Lima, Gisele Bundchen,…