Agenţie de pariuri jefuită Luni, in jurul orei 1630, polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 10 Valea Calugareasca au fost sesizați telefonic de catre reprezentantul unei agenții de pariuri sportive din localitatea Albești-Paleologu, cu privire la faptul ca o angajata a sa ar fi observat, in casierie, un barbat in timp ce sustragea suma de 1.600 lei. […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

