Agenţia vămilor suplimentează personal în vederea unui Brexit fără acord Personalul suplimentar - aproximativ 40 de persoane - ar urma sa monitorizeze o linie telefonica speciala dedicata Brexitului pentru a ajuta companiile care au nevoie de consiliere, in cazul in care iesirea Regatului Unit din blocul comunitar are loc vineri.



Liderii europeni se reunesc miercuri la un summit extraordinar pentru a da un raspuns cererii premierului britanic Theresa May privind o noua amanare a Brexitului dincolo de data de 12 aprilie. La 21 martie, liderii UE27 au hotarat ca, in cazul unei respingeri din nou a acordului de retragere, ceea cea s-a intamplat pe 29 martie,…

Sursa articol si foto: rtv.net

