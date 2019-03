Agenţia Standard and Poor's a păstrat nemodificat ratingul suveran al României "Ratingul Romaniei este sustinut in continuare de nivelul moderat al datoriei private externe si de cel al datoriei publice, si de perspectivele bune de crestere economica. In opinia noastra, eficienta institutionala a Romaniei ramane slaba, totusi, ceea ce limiteaza ratingul. In timp ce Romania continua sa beneficieze de pozitii solide ale stocului fiscal si extern, credem ca cresterea notabila a deficitului fiscal si a deficitelor externe peste timp vor consuma din aceste buffere si vor face economia Romaniei tot mai vulnerabila la racirea secventei economice", noteaza agentia americana,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- PNL atrage atentia ca Ordonanta 114 va avea consecinte grave pt economie Consiliul National al PNL, Palatul Parlamentului, august 2018. Foto: captura facebook.com/pnl.ro/videos. Liberalii sustin ca expertii Standard & Poor's au transmis oficialilor guvernamentali ca agentia va schimba perspectiva…

- Suma anuntata de Andreas Treichl, in conferinta cu prilejul publicarii rezultatelor anuale organizata la Viena, este mai mica decat estimarile analistilor potrivit carora povara pentru Erste Group a noii taxe ar urma sa se situeze in jurul a 120-150 milioane de euro pe ansamblul anului 2019. Treichl…

- Fondurile de pensii de la Pilonul II au depașit constant inflația de la introducerea acestora in anul 2008, randamentul mediu fiind de 8,03% pe an, fața de un plus de 2,95% pentru inflație in același interval. Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a reacționat dupa ce Eugen…

- Guvernul nu pare sa cedeze, care e soluția? Cristi Danileț: Nici magistrații nu renunța la proteste. Chiar în momentul de fața am ieșit cu colegii din tribunalul Cluj pentru a protesta pâna Guvernul va renunța la aceasta ordonanța aberanta. Magistrații continua protestele. Nu cedam…

- Ordonanța 114/2018 a fost adoptata la finele anului trecut, spre consternarea mediului de afaceri din Romania. Au aparut taxe noi in energie, telecom și in sectorul bancar, dar și alte masuri de impact, precum cele care aduc noi reguli administratorilor fondurilor de pensii din Pilonul 2, care gestioneaza…

- Vicepreședintele Comisiei Europene Jyrki Katainen, reacție EXPLOZIVA dupa Ordonanța de Urgența prin care Guvernul a modificat din nou legile justiției.Vicepreședintele Comisiei Europene a comentat pe Twitter ca ultimele modificari aduse legilor justiției incalca recomandarile din MCV.…

- Toate investitiile din domeniul energiei sunt puse astazi sub semnul intrebarii, ca urmare a prevederilor OUG 114/2018, a declarat, marti, presedintele PNL, Ludovic Orban, care a adaugat ca liberalii vor utiliza toate mijloacele pe care le au la dispozitie pentru a impiedica adoptarea reglementarilor…

- Ordonanța prin care Guvernul instituie posibilitatea optarii in privința Pilonului II va face ca in final acesta sa nu mai existe, iar ”oricum ai da-o, romanii pierd bani”, potrivit lui Cristian Paun, profesor de economie la Academia de Studii Economice București. „Adio Pilon 2! Și ramai cu bine… Nu…