Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca s-ar putea desfiinta. Sute de milioane de euro, bani de la UE, ar putea fi pierduti

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca anunța ca sunt disponibile peste 1.200 de locuri de munca pentru Români în zona UE.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.236 locuri de munca vacante, dupa…

- Un numar de 30.200 de locuri de munca au fost inregistrate astazi la nivel national. Cele mai multe locuri de munca sunt pentru posturi de vanzatori, manipulant marfuri si lucratori comerciali, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb,a semnat, impreuna cu președintele ANOFM (Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca), Cristiana Barbu, contractele de finanțare pentru 3 proiecte care vizeaza integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- In aceasta saptamana, angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, 823 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- Incepand cu luna ianuarie 2018, Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, impreuna cu cele 42 de Agenții Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca implementeaza Proiectul noncompetitiv INTESPO – Inregistrarea Tinerilor in Evidențele Serviciului Public de Ocupare, proiect eligibil pe Programul…

- Pana nu demult, judetul Galati era printre primele trei din tara in topul ratei somajului. Potrivit datelor oferite de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la sfarsitul anului 2017, Galatiul ocupa locul al saselea in topul judetelor cu somaj ridicat, cu o rata a somajului de 7,8%.La…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 596.559 de euro, adica 2.774.000 de lei. Au fost depistate 288 de persoane care lucrau la negru, dintre acestea 35 erau din judetul Arad, 32 din judetul…

- Peste 27.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel național, cele mai multe fiind in București, Prahova și Arad, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Potrivit evidențelor ANOFM, in județul Satu Mare sunt vacante 269 de locuri de munca. Dintre cele 27.021 locuri de…

- Aproximativ 15 angajati ai Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Botosani au protestat, miercuri, in fata institutiei, cerand acordarea unei majorari salariale cu 15%. Functionarii AJOFM sustin ca legea salarizarii unice in sistemul bugetar prevede pentru angajatii din Ministerul…

- Conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna decembrie 2017 au totalizat 56,31 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 627,90 lei. Astfel, in luna decembrie, erau inregistrati 89.693…

- Suma totala platita in luna decembrie 2017 de statul roman pentru venitul minim garantat depaseste 60,88 milioane de lei, valoarea medie fiind de 276,49 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala. In decembrie 2017, au beneficiat de acest ajutor…

- Agentia Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca prin AJOFM Dambovița compartiment EURES, ofera 150 de locuri de munca vacante pentru Post-ul 150 de locuri de munca vacante in domeniul agriol, in Spania. Pana la 6,25 euro brut/ora apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 903 locuri de munca vacante pentru lucratorii romani, cele mai multe in Portugalia, Spania si Malta, informeaza, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate,…

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au insumat 284,75 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.712 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie, au beneficiat…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca va organiza, in luna ianuarie a acestui an, 84 de programe de formare profesionala, la nivel național. Potrivit ANOFM, in județul Alba sunt programate doua cursuri gratuite, pentru meseriile de lucrator finisor in construcții și agent de securitate,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 551 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunța ca sunt disponibile sute de locuri de munca pentru romani in Spania si Malta. Potrivit ANOFM, peste 550 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European. Cele mai multe sunt in Spania, in agricultura, in Malta, unde se cauta soferi…

- 551 de locuri de munca figurau ieri, 3 ianuarie, ca fiind vacante in Spatiul Economic European, fiind oferite prin intermediul retelei EURES Romania. Conform datelor anunțate ieri de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, dintre cele 551 de locuri de munca, 164 sunt oferite de catre…

- Suma totala platita in noiembrie de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) depaseste 60,2 milioane de lei, valoarea medie fiind de 275,84 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie 2017,…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare sau detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de miercuri. ”Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de locuri…

- Peste 16.4900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Arad, Prahova si Timis, in timp ce in Bacau, Suceava, Caras-Severin si Ialomita sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Peste 40 la suta dintre persoanele care erau in cautarea unui loc de munca au fost angajate. Așa arata datele pentru 11 luni ale anului, publicate de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca.

- Un numar de 284.914 persoane au fost angajate in primele 11 luni ale anului prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), informeaza institutia printr-un comunicat.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin reteaua EURES Romania, 939 de locuri de munca. Cele mai multe sunt in Portugalia, la cules de zmeura, in Malta, pentru soferi de autobuz, si in Germania, potrivit news.ro Conform datelor transmise de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca…

- Romanii aflati la munca in Franta sunt incurajati sa se intoarca acasa. Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca a participat la o actiune de informare a cetatenilor romani din Franta, in perioada 12-13 decembrie la Paris, in colaborare cu Ambasada Romaniei in Republica Franceza și cu Serviciul…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- Angajatii din Ministerul Muncii vor avea salarii mai mari cu 15%, anul viitor. Anuntul a fost facut de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la dezbaterea bugetului asigurarilor sociale din Comisia de Munca a Camerei Deputatilor, care a precizat ca suma necesara a fost inclusa in bugetul pe anul…

- Angajatii Casei Judetene de Pensii (CJP) Maramures au declansat, ieri, un protest spontan. Astazi, si cei de la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) li s-au alaturat. In principiu, angajatii ambelor institutii se plang de salariile mici, comparativ cu cele din alte institutii ale…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) si Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) au incheiat un protocol pentru de colaborare in baza caruia agentiile judetene, in colaborare cu penitenciarele, centrele de detentie si centrele educative asigura pentru persoanele aflate…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) au incheiat un protocol de colaborare in baza caruia agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, in colaborare cu penitenciarele, centrele de detentie si centrele educative asigura pentru persoanele…

- Companiile pun la dispoziția celor care vor sa se angajeze 18.758 de locuri de munca, la nivel national, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în Bucureşti - 4.011, Arad…

- Mai multi angajati ai Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM), ai Casei de Pensii si ai Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) participa luni, 11 decembrie, la un protest spontan.

- 10 Decembrie este o zi deosebit de importanta pentru Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, zi in care aniversam 19 ani de activitate. Sunt 19 ani in care institutia noastra s-a transformat, a evoluat si a acumulat o experienta bogata, deosebit de important in acest proces fiind sprijinul…

- Indemnizațiile pentru creșterea copilului platite in luna octombrie 2017 au insumat 279,14 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de 1.696,98 lei, conform datelor centralizate de Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS). În octombrie, au beneficiat…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.512 locuri de munca vacante, a anuntat, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe posturi disponibile sunt in Spania, majoritatea pentru muncitori necalificati la culesul…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a cuprins, in primele zece luni ale anului, 20.410 persoane in programele de formare profesionala organizate prin intermediul centrelor regionale dedicate, se arata intr-un comunicat al institutiei.