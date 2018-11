Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) a reusit sa-si reduca deficitul bugetar de mai multe zeci de milioane de euro datorita contributiilor din partea Uniunii Europene (UE) si statelor din Golf, in pofida suspendarii finantarii din partea SUA, a anuntat luni directorul acesteia, informeaza AFP.



"Sunteti cu totii constienti cat de dificil a fost acest an pentru UNRWA, mai ales dupa decizia neasteptata a SUA de a amputa bugetul (agentiei) cu 300 de milioane de dolari", a declarat Pierre Krohenbuhl in timpul unei conferinte de presa in Sweimeh, pe coasta iordaniana a Marii…