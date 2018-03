Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama se afla în negocieri avansate cu Netflix pentru a produce un show TV propriu, ce va fi difuzat pe aceasta platforma de streaming video, potrivit presei din Statele Unite, citata de DPA. Netflix negociaza cu Barack Obama si sotia lui, Michelle,…

- Ministerul Sanatatii urmeaza sa centralizeze propunerile privind aprovizionarea cu imunoglobulina primite dupa activarea de catre Romania a Mecanismului european de protectie civila, dar si a celui NATO, a declarat, miercuri, ministrul Sorina Pintea, care a precizat ca SUA au transmis ca au o solutie.Citeste…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, care a declansat, luni, mecanismul european de protectie civila si a solicitat atat statelor UE, cat si statelor NATO sa ajute Romania cu doze de imunoglobulina, a anuntat marti ca a primit deja o reactie de la Crucea Rosie din Austria, care a solicitat cateva…

- Presedintele american Donald Trump a salutat „posibilul progres” in discutiile dintre Corea de Nord si Coreea de Sud, la cateva ore dupa ce sud-coreenii au spus ca Nordul este dispus sa inceapa discutii cu Statele Unite privind renuntarea la programul nuclear, scrie CNN. „Un posibil progres in discutiile…

- Comisia Europeana (CE) a propus tarife vamale de 25% la importurile de otel, aluminiu, produse agricole, imbracaminte, incaltaminte si anumite bunuri industriale din SUA, in replica la anuntul presedintelui Donald Trump privind impunerea unei taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul…

- Romania cere ajutor internațional pentru a rezolva criza imunoglobulinei. „Am epuizat toate variantele de rezolvare pe termen scurt a lipsei de imunoglobulina in spitale, așa ca am decis sa declanșam Mecanismul European de protecție civila, instrument creat pentru a rezolva astfel de situații”, a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat sambata, pe Twitter, ca ar putea impune taxe vamale pentru importurile de automobile, daca liderii europeni vor mari tarifele pentru bunurile americane, ca reactie la tarifele pentru otel si aluminiu impuse de SUA, relateaza MarketWatch. ”Daca UE vrea sa…

- "Dupa 31 de ani de serviciu in cadrul guvernului american, voi pleca la inceputul lui mai in cautarea unor noi oportunitati", a declarat Roberta Jacobson intr-un mesaj in spaniola publicat pe Twitter, fara sa precizeze motivele plecarii sale. Ea a dat asigurari ca relatiile dintre cele…

- Delegati 11 tari vor participa la prima conferinta pentru probleme de securitate organizata saptamana aceasta la Chisinau. Printre acestia se numara reprezentanti ai legislativelor din Georgia, Ucraina, Suedia, Norvegia, Letonia și Lituania.

- Oamenii obosesc tot mai mult mental, și tot mai puțin fizic, pentru ca mintea lor este din in ce mai mult solicitata. Astfel, mentalul fiind obosit, va ingreuna sau incetini și funcțiile fizice. Pana și mancarea se digera mai greu la un mental aglomerat. "Prin celulele sale puse cap la cap,…

- Cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de iarna este din Norvegia. Fondista Marit Bjoergen (Norvegia) a rescris miercuri, 21 februarie, istoria Jocurilor Olimpice de iarna. Cu medalia de bronz cucerita in proba de sprint pe echipe de la PyeongChang, sportiva in varsta de 37 de ani a…

- Denuntand comisiile, anchetele si "ura intre partide" provocate de scandalul privind amestecul Rusiei in alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova "a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale", daca intentia sa a fost cu adevarat…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA. Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii…

- Suedia si-a inasprit drastic conditiile de primire si acordare de azil, dupa ce si-a deschis larg frontierele migrantilor, constata comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei (CoE), care o indeamna ”sa inverseze tendinta”, relateaza AFP. ”Laudand eforturile Suediei de a veni in ajutor…

- Intr-un interviu acordat pentru ZFLive, Adrian Pintea le-a transmis fermierilor care așteapta banii din subvenții ca, zilnic, APIA face plați undeva in jurul valorii de 20 de milioane de euro. „Automat, colegii de la nivelul centrelor locale, centrelor județene, trebuie sa acorde o atenție la autorizarea…

- Intrebat daca scaderile de pe burse reprezinta un semnal al venirii crizei, Vasilescu a raspuns, la Digi24: „Intotdeauna o astfel de afirmatie este periculoasa pentru ca si Primul Razboi Mondial a inceput in zile senine, pietele internationale nu se asteptau sa inceapa razboiul. Si o criza poata sa…

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- Preturile actiunilor din Statele Unite au scazut brusc cu peste 1.100 de puncte, in cea mai mare cadere dintr-o singura zi de la criza financiara care a avut loc in urma cu un deceniu. Instabilitatea pietei a inceput vineri, cand Departamentul Muncii a facut publice datele privind angajatii. Acestea…

- Proprietarul grupului Hennes & Mauritz AB (H&M), Stefan Persson si familia, ar putea sa isi majoreze controlul asupra celui de-al doilea retailer mondial de imbracaminte printr-o oferta ce permite investitorilor sa-si converteasca dividendele in actiuni, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.…

- Iordania a anuntat joi ruperea relatiilor diplomatice cu Coreea de Nord, informeaza AFP. Monitorul Oficial iordanian precizeaza ca hotararea in acest sens a guvernului a fost sustinuta printr-un decret regal. Au fost ridicate acreditarile ambasadorului iordanian in Coreea de Nord, cu resedinta la…

- BERD, care si-a suspendat activitatile in Rusia dupa impunerea sanctiunilor occidentale in 2014, iese gradual de pe piata rusa. Anul acesta, BERD va inchide cinci dintre cele sapte birouri din Rusia, au declarat recent pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Sovcombank…

- Cine vede un transport agabaritic, de utilaje de cateva zeci de tone, plecand de pe Platforma Savinesti, are, de regula, o reactie de uimire: se face asa ceva la noi? Da! Se face! Mai exact, exista o singura firma care face si care, oarecum firesc, și-a consolidat renumele de furnizor internațional,…

- Agentia de turism Cocktail Holidays a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri de 18 milioane de euro, in crestere cu 10% fata de anul anterior. Compania specializata in vacante de tip charter, circuite si programe de seniori estimeaza pentru anul in curs pastrarea trendului de crestere…

- Criza economica din Venezuela i-a adus la disperare pe localnici. Multi tineri din Caracas s-au apucat sa caute aur si argint intr-un rau in care se scurg deseuri. Ulterior, acestia vand metalele pretioase si isi cumpara mancare.

- Guvernul Statelor Unite a inceput la miezul noptii de vineri spre sambata o inchidere partiala a activitatilor sale din lipsa fondurilor de finantare dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord privind bugetul, transmite EFE. Votul din Senatul SUA asupra ultimei…

- Viziunea lui Donald Trump asupra zidului care ar urma sa fie construit la granita cu Mexicul a "evoluat" in ultima perioada, a anuntat seful de cabinet al presedintelui John Kelly. Discutia privind zidul de la granita cu Mexicul promis de Donald Trump in campania electorala a redevenit subiect…

- Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) se confrunta cu 'cea mai grava criza financiara' în cei aproape 70 de ani de existenta, dupa anuntul facut anterior de administratia presedintelui american Donald Trump privind înghetarea a mai mult de jumatate din ajutorul financiar…

- Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a atras atentia duminica asupra faptului ca razboiul impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIL/Daesh) nu s-a incheiat si a subliniat necesitatea de a nu subestima capacitatile acestei grupari. Ursula von der Leyen a facut aceste declaratii…

- Jeff Bezos, CEO-ul companiei Amazon, ofera 33 de milioane de dolari in burse scoalare, pentru imigrantii fara documente, absolventi de liceu in Statele Unite, transmite TheDreamUS, un grup educational non-profit, potrivit Wall Street Journal. Bursa, infiintata de Jeff si MacKenzie Bezos,…

- Realitatea economica presupune un mix de factori cu impact greu predictibil in industria construcțiilor. Pe de o parte creștere economica și apetit pentru consum, pe de alta, investiții publice incerte, inflație, risc valutar și presiune pe prețurile materialelor. L-am intrebat pe Sebastian Carstoiu,…

- Statele Unite au desfasurat trei bombardiere invizibile B-2 Spirit in Insula Guam, unde mai sunt stationate si bombardiere supersonice de tipul B-1B Lancer, a anuntat, joi, Armata SUA, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Filiala suedeza a companiei de turism TUI a anuntat, pe pagina oficiala de internet, scoaterea la concurs a patru locuri de "colaboratori de profesie haimana". Cei care sunt interesati de o astfel ...

- Suedia, important donator pentru palestinieni, a avertizat marti Washingtonul in legatura cu reducerea fondurilor americane la agentia ONU insarcinata cu ajutorul international pentru acestia, considerand ca "va destabiliza" regiunea si "va fi foarte negativa", transmite AFP. Aceasta preocupare…

- Statele Unite au dezmintit neoficial, vineri, o stire potrivit careia au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, informeaza Reuters.Stirea fusese difuzata de site-ul Axios, preluat de Reuters, citand trei surse diplomatice…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita. Fondurile blocate…

- Presedintele SUA Donald Trump avertizeaza intr-o postare pe Twitter ca Statele Unite vor intrerupe plata ajutoarelor catre palestinieni, “care nu mai doresc sa discute despre pace”. De asemenea, el afirma ca SUA nu au primit “nici apreciere, nici respect”, in schimbul acestui ajutor, titreaza News.ro.…

- 'Mari proteste in Iran. Poporul iranian in sfarsit si-a dat seama ca banii si bogatia sa se fura si se risipesc pentru terorism. Se pare ca nu vor mai tolera aceasta', a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter. 'Statele Unite urmaresc cu mare atentie daca exista incalcari ale drepturilor omului',…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat pe Twitter pe tema incalzirii climatice, in timp ce Statele Unite sunt afectate de un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la -40 grade Celsius, noteaza vineri AFP. 'In Est, ar putea fi ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat…

- "In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat trei indivizi suspectati de infectarea unor sisteme cibernetice prin transmiterea unui virus informatic CTB-Locker (...). Alti doi suspecti din acelasi grup infractional au fost arestati la Bucuresti in cadrul unei investigatii paralele care are…

- Autoritatile din Romania au arestat cinci indivizi suspectati ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunta Agentia europeana a politiei (Europol).

- Cum sa alergi intr-un peisaj selenar? Mergi la maratonul Eilat, in Israel! La malul Marii Roșii, prin munții Eilat, in sudul deșertul Negev, pe un macadam nisipos, la temperaturi ce pot ajunge și la 30 de grade Celsius, in Israel dar aproape de Iordania și Egipt, se desfașoara Maratonul Eilat. Maratonul…

- Mai mulți membrii ai caselor regale din Europa au sosit, vineri seara in București și s-au adunat la Palatul Regal din București pentru a-i aduce un ultim omagiu regelui Mihai. Cele cinci fete ale rgelui Mihai au sosit primele, iar apoi au venit pe rand alți membri ai caselor regale, inclusiv Henri,…