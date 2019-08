Stiri pe aceeasi tema

- Agenția rusa pentru energie atomica, Rosatom, a anunțat sambata dimineața ca cinci dintre angajații sai au murit in urma unei explozii care s-a produs joi la o baza militara din regiunea Arhanghelsk, in cursul testarii unei rachete cu combustibil lichid, informeaza RIA Novosti .

