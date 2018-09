Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al Agentiei Nationale de Transplant (ANT), Anca Baculea, a depus, vineri, o sesizare la DIICOT, care are ca obiect "disfunctionalitatile aparute la nivelul Registrului National de Transplant". "Sesizarea la DIICOT are ca obiect disfunctionalitatile aparute la nivelul Registrului…

- Uniunea Salvati Romania sustine ca Agentia Nationala de Integritate nu a finalizat cercetarile in ceea ce priveste averea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, desi USR a depus o sesizare in acest sens in urma cu un an de zile. "Deputatul USR Emanuel Ungureanu a fost,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a prezentat miercuri un bilant al primelor sase luni de mandat, declarand ca in aceasta perioada s-au facut “foarte multe progrese”, dar exista si cateva neimpliniri, precum restructurarea lenta a Agentiei Nationale de Transplant sau sincopele in aprovizionarea cu…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a semnat ordinul de numire a doctorului Alexandra Anca Muresan in functia de director executiv al Agentiei Nationale de Transplant, informeaza miercuri Ministerul Sanatatii. Se impune restructurarea Agentiei Nationale de Transplant, pentru buna functionare si transparentizare…

