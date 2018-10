Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situația a numeroși tineri surprinși prabușiți pe strazile orașului Campia Turzii, județul Cluj, sub influența drogului “Zombie” , anunța marți instituția.Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 49 din Constituția Romaniei ...

- Referitor la aparitia, in Romania, a asa numitului “drog Zombie”, Agentia Nationala Antidrog (ANA), in calitatea sa de coordonator national al politicilor publice antidrog, face urmatoarele precizari: Evaluarile disponibile in Romania, in acest moment, nu conduc la existenta unei substante psihoactive…

