Augustin Viziru are probleme GRAVE de SĂNĂTATE. Diagnostic TERIBIL al MEDICILOR

Augustin Viziru are hernie de disc, iar medicul i-a recomandat să scape de kilogramele în plus, ca să nu mai aibă dureri. "Am ceva probleme de sănătate, am o hernie de disc destul de păcătoasă. Mă tot supără şi mă lupt cu ea. Slăbesc, mă… [citeste mai departe]