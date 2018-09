Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Conferinței Naționale a Medicamentului, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat lansarea in dezbatere publica a proiectului. Dupa reorganizarea Agenției Naționale de Transplant (ANT), ministrul Sanatații, Sorina Pintea, anunța ca va fi reorganizata și Agentia Nationala a Medicamentelor…

- Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale va fi reorganizata. Anuntul a fost facut de Ministerul Sanatatii, care va lansa joi un proiect de lege in acest sens. Noile reglementari vin pe marginea lipsei de medicamente din Romania, sustine ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.

- 43 de pacienti din Romania sunt pe listele de asteptare pentru a primi un transplant cu celule stem, a anuntat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, precizand ca pentru acestia, transplantul de stem este ultima sansa si indeamna oamenii sa se inscrie online in Registrul Donatorilor de Celule Stem, ...

- Agentia precizeaza ca substanta activa continuta de celelalte medicamente, fabricata de alti producatori, nu este afectata si recomanda pacientilor sa nu renunte la tratament fara a discuta cu medicul sau farmacistul, medicamentul fiind prescris in afectiuni grave ale sistemului circulator. Agentia…

- Bilanțul stufos al celor șase luni de mandat de pana acum a pus-o intr-o lumina favorabila pe Sorina Pintea, ministrul Sanatații. Fața de precedenții ei, Pintea a fost singura care a rezolvat multe probleme, intr-un timp foarte scurt. Plus, a promis ca in perioada imediat urmatoare, va reforma cu succes…

- "In sase luni de cand am preluat portofoliul Sanatatii am reusit deblocarea situatiei privind constructia spitalelor, astfel incat pe 13 iulie, la Iasi, am prezentat draftul studiului de fezabilitate, care va fi predat ministerului in cursul lunii august, iar cererea de finantare va fi depusa in…

- Peste 100 de membri din Bucuresti ai Partidului Puterii Umaniste - Social Liberal au raspuns apelului lansat de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si au donat sange, intr-o perioada in care spitalele se confrunta cu o criza acuza in acest domeniu."Orice exemplu al unui politican, factor de…

- Romania este pe primul loc in Europa in ceea ce priveste cazurile de rujeola, a spus, miercuri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, aceasta exprimandu-si speranta ca medicii de familie vor avea mai mult curaj si vor intra in comunitati.