Capacitatile de productie a energiilor regenerabile ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de aproape 12%, dupa o stagnare neasteptata in 2018, ca urmare a modificarii subventiilor in China, a apreciat vineri Agentia Internationala a Energiei (IEA), potrivit Agerpres.

Potrivit IEA, aceasta crestere de doua cifre va fi stimulata de cresterea capacitatilor fotovoltaice si eoliene terestre. Gratie noilor investitii, capacitatile de productie a energiilor regenerabile ar urma sa se majoreze cu aproape 200 de gigawati (GW). Numai in cazul capacitatilor fotovoltaice, IEA se asteapta…