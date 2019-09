Stiri pe aceeasi tema

- O britanica in varsta de 67 de ani care fusese in concediu in Spania a murit pe aeroportul „Reus” din orașul spaniol Tarragona. Se crede ca era doar una dintre miile de turiști afectați de falimentul agenției Thomas Cook. E posibil ca femeia sa fii fost chemata de urgența sa se imbarce intr-unul din…

- Dupa ce a cucerit țari precum Albania, Grecia, Serbia și Cipru, Carine lanseaza „Falling”, un single cu un sound dance și influențe balcanice, ce este insoțit de un videoclip regizat de Alex Volintiru, o calatorie in diverse colțuri ale lumii, din Tunisia pana in Bulgaria. Pentru aceasta piesa, Carine…

- Negocierile de ultim moment pentru salvarea Thomas Cook, companie de turism cu o istorie de 178 de ani, au esuat, iar Autoritatea pentru Aviatie Civila (CAA) in Marea Britanie a anuntat ca grupul isi inceteaza imediat activitatea. Toti turistii companiei vor fi repatriati in Marea Britanie, relateaza…

- In trimestrul al doilea, statele membre cu cele mai scazute rate ale locurilor de munca vacante erau Grecia (0,7%), Bulgaria si Spania (ambele cu 0,9%), Irlanda si Portugalia (ambele cu 0,9%), Polonia, Slovacia si Romania (toate cu 1,1%), informeaza Eurostat.Țarile membre cu cea mai mare rata…

- BIFE-SIM 2019, targ internațional de mobila, echipamente și accesorii, iși deschide porțile intre 12 și 15 septembrie 2019 la ROMEXPO! Targul este organizat conceptual in 6 saloane care vor facilita accesul vizitatorilor in zonele care ii intereseaza in mod deosebit și le vor permite alegeri informate…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova anunta publicul ca organizeaza, in perioada 29-30 august, cea de a XVIII-a editie a Sesiunii Internationale de Comunicari Stiintifice „Arheologia mileniului I p. Chr.” Deschiderea evenimentului va avea loc astazi, la ora 10.30, la sediul din Ploiesti,…

- Doi romani, o femeie și un baiat in varsta de opt ani au murit in urma unei furtuni care a lovit peninsula Hakidiki din Grecia. Numarul celor care și-au pierdut viața in urma furtunii se ridica la șase. Femeia și baiețelul din Romania au murit dupa ce acoperișul unui restaurant din Nea Plagia s-a prabusit…

- Salonul International de Arta Naiva de la Oradea expune, la Muzeul Tarii Crisurilor, 82 de lucrari semnate de 42 de pictori naivi renumiti pe plan european, din 13 tari - 19 din Romania si 23 din Franta, Spania, Italia, Polonia, Grecia, Lituania, Germania, Israel, Olanda, Ungaria, Finlanda si Bulgaria.…