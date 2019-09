Agentia de turism Aerotravel devine reprezentantul exclusiv al Travel Leaders in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Sub sloganul „Iasul fara masini. Mergi cu noi!", Primaria Municipiului Iasi, impreuna cu Asociatia CIVICA, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale de Tineret din Iasi - FONTIS, Institutul Cultural Independent, Compania de Transport Public Iasi si Agentia pentru Protectia Mediului, sub egida Programului…

- Ruperea coaliției de guvernare in Romaniei crește incertitudinea politica, pe fondul unui calendar electoral aglomerat și al creșterii dezechilibrelor macroeconomice, spune agenția de rating Fitch, intr-un comunicat de presa in care anticipeaza un deficit bugetar de 3,4% in acest an.Agenția…

- Agentia de rating Standard&Poor’s avertizeaza ca in Romania dezechilibrele continua sa se agraveze, tara noastra ar putea fi supusa unei proceduri de infringement din cauza deficitului bugetar excesiv, iar viitorul Guvern din 2020 ar putea anula anumite cresteri din legea pensiilor pentru a tine in…

- Agentia de turism Mara International Tour Baia Mare are si in aceasta perioada oferte turistice accesibile in diverse locatii din tara si strainatate. Chiar daca ne apropiem de toamna, cei care doresc sa ajunga pe litoralul romanesc o pot face prin intermediul ofertei “Litoralul pentru voi”, pretul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca Executivul va completa legislatia pentru a le permite pacientilor cu afectiuni grave, care nu pot fi tratate in sistemul public, sa beneficieze de decontarea tratamentelor efectuate in strainatate sau asigurate de furnizori privati de servicii medicale…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service previzioneaza o crestere a economiei romanesti de 3,3% in 2019 si de 3,5% in 2020 si sustine ca principalele dificultati la adresa ratingului de credit al Romaniei includ politica fiscala expansionista si deteriorarea deficitului de cont curent.

- De asemenea, in vederea extinderii parteneriatelor, Agentia va propune spre selectie de catre parteneri, in perioada urmatoare, noi proiecte pentru implementarea planurilor de management ale altor arii naturale protejate. „Considerand ca administrarea unui procent de 22,62% din suprafața…

- Deputatul PMP Marius Pașcan critica in termeni duri modificarile facute de Guvern la Codul administrativ. In ședința de miercuri, Executivul a adoptat o prevedere care da posibilitatea folosirii limbii minoritaților naționale și in localitațile in care ponderea acestora este mai mica de 20%. Intr-un…