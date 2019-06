Agentia de Sanatate din Franta: Tigarile electronice ajuta la renuntarea la fumat

Desi tigarile electronice pot reprezenta un ajutor pentru renuntarea la fumat, decizia de utilizare a lor este inca afectata de controversele din spatiul public, arata Agentia de Sanatate Publica din Franta, care a publicat, joi, un studiu privind utilizarea tigarilor electronice in aceasta tara.



Tigarile electronice se comercializeaza in Franta din jurul anul 2010. In 2017, 700.000 de oameni declarau ca au renuntat la fumat cu ajutorul tigarilor electronice.



"Efectele pe termen lung sunt inca discutabile, fapt care alimenteaza neincrederea multor fumatori", spune Guillemette…