Reprezentanții Agenției de Mediu Timiș au anunțat, astazi, in cadrul ședinței Colegiului prefectural, ca sunt depașiri in ceea ce privește calitatea aerului in mai multe zone din oraș, principala cauza fiind traficul aglomerat. Astfel, Eva Andreaș, prefectul județului Timiș, i-a intrebat pe reprezentanții instituției cum monitorizeaza calitatea aerului, la ce interval de timp și unde.